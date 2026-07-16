VIDEO | Cetățeni din Alba Iulia, alături de șoferii STP la protestul din fața Primăriei: „Nu toți avem salarii să ne permitem să mergem cu taxi sau Uber”

Cetățeni din Alba Iulia, alături de șoferii STP la protestul din fața Primăriei: „Nu toți avem salarii să ne permitem să mergem cu taxi sau Uber”

Câțiva cetățeni din Alba Iulia au fost prezenți joi, 16 iulie 2026, în fața Primăriei Alba Iulia, unde și-au exprimat solidaritatea față de șoferii și angajații STP, aflați în protest din cauza neplății salariilor. Oamenii spun că revendicările angajaților îi privesc direct și pe locuitorii orașului, care de aproape o lună au rămas fără transport public.

Albaiulienii prezenți la manifestație au declarat că au venit pentru a susține demersul angajaților STP și pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă municipiul.

„Sunt cetățean al acestui oraș, ca și ceilalți care au ales să vină să sprijine angajații de la STP în demersul lor, pentru că nu ni se pare corect ca de trei luni de zile să nu își primească salariile.

Pe noi nu ne interesează luptele care au dus la această bătaie de joc la adresa noastră, a cetățenilor. Toată această ignoranță, indolență și bătaie de joc a acestei administrații a început din toamnă, în momentul în care s-a redus numărul de autobuze și timpul de așteptare în stații, de la 30 de minute la o oră, în plină iarnă, în frig și zăpadă. A fost o adevărată bătaie de joc.

A urmat cireașa de pe tort, în urmă cu o lună de zile, de când niciun mijloc de transport în comun nu mai circulă în acest oraș.

Îi susținem în demersul lor, care până la urmă ar trebui să fie și al nostru, pentru că suntem singurul oraș din România care nu are transport în comun. Nu toți cetățenii acestui oraș avem salarii de peste 3.000 de lei ca să ne permitem să circulăm cu taxiul, cu Uber-ul sau cu alte mijloace de transport. Până în toamnă era în regulă, însă când s-a redus numărul de curse eram ca sarmalele în autobuze, de trei ori mai mulți oameni decât în mod normal. Nu era normal!

Ca simpli cetățeni, ne-am săturat de minciuni și de abureli. Vrem să se rezolve această problemă. Ne-am săturat! Să nu mai vorbim că pe multe străzi din Alba Iulia nu mai avem iluminat public, pe altele lucrările sunt făcute de mântuială și deja apar gropi. Este mizerie peste tot, nu se face absolut nimic”, a declarat unul dintre albaiulienii prezenți la protest.

Protestul organizat în fața Primăriei Alba Iulia a reunit atât angajați ai operatorului de transport public, cât și cetățeni care spun că sunt direct afectați de suspendarea serviciului. Aceștia solicită autorităților și factorilor implicați să găsească cât mai rapid o soluție pentru plata salariilor restante și reluarea transportului public în municipiu.

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