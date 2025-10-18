VIDEO | Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea
Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea
Cetatea Colțești se află într-un proces amplu de reabilitare și punere în valoare. La finalul lucrărilor, primarul din Rimetea garantează că aceasta urmează să devină ,,un punct de atracție deosebit pentru comună”.
Deák-Székely Szilárd-Levente a povestit, pentru Ziarul Unirea, despre stadiul lucrărilor și cele trei obiective propuse, sperând că urmează să fie realizate și completate anul viitor.
Trei obiective: Cetatea Colțești, Conacul și parcare
Lucrările la Cetatea Colțești se află într-un stadiu destul de avansat, termenul estimat pentru finalizarea acestora fiind 30 mai 2026, deși conform Ghidului de Finanțare, termenul limită este 30 iunie 2026.
Proiectul de restaurare cuprinde trei obiective principale: Conacul, unde lucrările sunt chiar mai avansate, autoritățile estimând că vor fi finalizate până la 31 decembrie 2025. Aici va fi amenajat și punctul de informare turistică al cetății. Al doilea obiectiv vizează restaurarea propriu-zisă a Cetății Colțești, unde stadiul lucrărilor se situează în prezent între 45% și 50%, potrivit edilului.
Cel de-al treilea obiectiv se referă la amenajarea unei zone de parcare de aproximativ 300 de metri, însă această componentă nu va mai fi finanțată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), deși inițial fusese inclusă în proiect: ,,Am zis că încercăm să amenajăm din fondurile proprii, în cel mai rău caz.
Evident nu putem pune așa sumă mare cât era pusă inițial pe ea, dar o să reabilităm și o să facem niște parcări în zona apropiată a cetății”, a povestit primarul.
În ce constă renovarea Cetății Colțești
Întrebat despre cum va arăta Cetatea Colțești după finalizarea lucrărilor și dacă localnicii și turiștii se pot aștepta la o surpriză, primarul Deák-Székely Szilárd-Levente a spus că „surpriză va fi oricum, deoarece va arăta foarte bine și va fi un punct de atracție deosebit pentru comună”.
Edilul a explicat că în cadrul procesului de restaurare se va interveni în special asupra zidurilor afectate de îngheț și apă, acestea urmând să fie consolidate și refăcute acolo unde structura a fost deteriorată. „O să punem pereți noi, întărim aceste ziduri, vom pune balustrade pentru a circula în siguranță în cetate”, a detaliat primarul.
Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale proiectului urmează să fie amenajarea donjonului, acolo unde se va instala o scară în spirală care va permite accesul până în vârf: „Va fi un punct de belvedere de unde putem vedea toată zona asta minunată”, a mai spus Deák-Székely Szilárd-Levente.
Citește și: Cetatea de la Colțești, veche de 700 de ani, va fi restaurată și pusă în valoare: A fost solicitat avizul de mediu
Reamintim că, reabilitarea şi punerea în valoare a Cetății Colțești implică îndepărtarea selectivă a vegetaţiei existente care s-a extins peste obiectiv, punerea în siguranţă, reabilitarea şi protejarea ruinelor existente în stadiul în care sunt, respectiv amenajarea accesului și a traseelor interioare de vizitare.
În cadrul proiectului de punere în valoare a obiectivului o componentă importantă este reprezentată de infrastructura de promovare și informare. Unul dintre obiective este amenajarea Conacului Thorotzkay – Rudnyanszky din Colțești ca punct de informare turistică.
