VIDEO | Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute de participanți. Sfaturi pentru o căsnicie fericită de la cei doi complici, Florin Tomuța și Radu Valahu
Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute de participanți. Sfaturi pentru o căsnicie fericită de la cei doi complici, Florin Tomuța și Radu Valahu
Tisanu Gabriel Alexandru și Nicorici Andreea Anamaria sunt doi tineri din Vâlcea care weekend-ul petrecut la Alba Iulia, la Truck Tuning Art 2025, nu îl vor uita niciodată.
Gabriel s-a pregătit din timp și cu ajutorul unor complici a organizat o surpriză pentru iubita sa Andreea, pe care a cerut-o de soție în fața a sute de vizitatori la festivalul din Cetatea Alba Carolina.
Citește și: ”Melcul Turbo” și troacele de aur, printre vedetele TTA 2025: Cum arată o ”troacă” tunată cu 70.000 de euro și cum a luat naștere ”Troaca de Aur”
Cei doi tineri sunt împreună de aproape un an și pentru că le place foarte mult festivalul de camioane de la Alba Iulia, Gabriel s-a gândit că este momentul perfect de a pune marea întrebare iubitei sale.
Tânărul i-a avut complici pe organizatorul TTA, Florin Tomuța și pe Radu Valahul, cel mai puternic român. Andreea a fost provocată de Florin Tomuța la o partidă de skandenberg, iar Gabriel a fost invitat să fie arbitru.
În loc să prezinte concursul, tânărul a îngenunchiat și a cerut-o pe Andreea de soție. Vizibil emoționată și în aplauzele tuturor celor prezenți, tânăra a răspuns DA.
”Am făcut această regie cu un anumit scop, domnișoara nu a știut nimic. Nu știu de unde sunteți, dar sper că v-am făcut o surpriză frumoasă și sper că știți în ce v-ați băgat amândoi. Vă dau un singur sfat, pe care îl aplic zi de zi: toată viața voastră să râdeți amândoi, iar peste 20 de ani să aveți puterea să râdeți unul de altul. În cazul meu se aplică”, i-a sfătuit organizatorul TTA pe cei doi tineri.
”Pe lângă forță, pe lângă cai putere, există emoție, există pasiune, există iubire, nu numai de camioane. Să o iubești, să o ții, că de-aia se numește soție. Eu aveam o vorbă, soția nu se ține în palme, ci în palmă. Aveți grijă unul de altul și, cel mai important, trăiască familia TTA, o familie frumoasă, de oameni puternici , frumoși și cu suflet mare”, a spus Radu Valahu.
