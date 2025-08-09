VIDEO | Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute de participanți. Sfaturi pentru o căsnicie fericită de la cei doi complici, Florin Tomuța și Radu Valahu

Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute de participanți. Sfaturi pentru o căsnicie fericită de la cei doi complici, Florin Tomuța și Radu Valahu

Tisanu Gabriel Alexandru și Nicorici Andreea Anamaria sunt doi tineri din Vâlcea care weekend-ul petrecut la Alba Iulia, la Truck Tuning Art 2025, nu îl vor uita niciodată.

Gabriel s-a pregătit din timp și cu ajutorul unor complici a organizat o surpriză pentru iubita sa Andreea, pe care a cerut-o de soție în fața a sute de vizitatori la festivalul din Cetatea Alba Carolina.

Cei doi tineri sunt împreună de aproape un an și pentru că le place foarte mult festivalul de camioane de la Alba Iulia, Gabriel s-a gândit că este momentul perfect de a pune marea întrebare iubitei sale.

Tânărul i-a avut complici pe organizatorul TTA, Florin Tomuța și pe Radu Valahul, cel mai puternic român. Andreea a fost provocată de Florin Tomuța la o partidă de skandenberg, iar Gabriel a fost invitat să fie arbitru.

În loc să prezinte concursul, tânărul a îngenunchiat și a cerut-o pe Andreea de soție. Vizibil emoționată și în aplauzele tuturor celor prezenți, tânăra a răspuns DA.

”Am făcut această regie cu un anumit scop, domnișoara nu a știut nimic. Nu știu de unde sunteți, dar sper că v-am făcut o surpriză frumoasă și sper că știți în ce v-ați băgat amândoi. Vă dau un singur sfat, pe care îl aplic zi de zi: toată viața voastră să râdeți amândoi, iar peste 20 de ani să aveți puterea să râdeți unul de altul. În cazul meu se aplică”, i-a sfătuit organizatorul TTA pe cei doi tineri.

”Pe lângă forță, pe lângă cai putere, există emoție, există pasiune, există iubire, nu numai de camioane. Să o iubești, să o ții, că de-aia se numește soție. Eu aveam o vorbă, soția nu se ține în palme, ci în palmă. Aveți grijă unul de altul și, cel mai important, trăiască familia TTA, o familie frumoasă, de oameni puternici , frumoși și cu suflet mare”, a spus Radu Valahu.

