Codul Rutier 2026 | Schimbări majore pentru șoferii români: Permis suspendat pentru amenzi neplătite și reguli mai dure

Schimbări majore pentru șoferii români: Permis suspendat pentru amenzi neplătite și reguli mai dure

Anul 2026 a adus una dintre cele mai importante serii de modificări ale legislației rutiere din ultimii ani. Noile prevederi din Codul Rutier și din actele normative asociate schimbă modul în care sunt aplicate sancțiunile, recuperarea permisului și plata amenzilor.

Cea mai discutată măsură este suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu își achită amenzile de circulație în termenul legal. Potrivit noilor reguli introduse prin OUG 7/2026, conducătorii auto care nu plătesc amenzile în maximum 90 de zile riscă suspendarea permisului proporțional cu suma datorată.

Permisul poate fi suspendat până la plata datoriilor

Conform noilor prevederi, pentru fiecare 50 de lei neachitați se aplică o zi de suspendare a permisului. Autoritățile spun că măsura urmărește creșterea gradului de colectare a amenzilor și reducerea numărului de sancțiuni ignorate de șoferi.

Sistemul va funcționa prin interconectarea bazelor de date ale Poliției și ale administrațiilor fiscale locale. Primele suspendări efective sunt așteptate din a doua parte a anului 2026.

Reguli noi pentru reducerea perioadei de suspendare

O altă schimbare importantă îi vizează pe șoferii care vor să își reducă perioada de suspendare a permisului. Din martie 2026, reducerea suspendării este posibilă doar dacă toate amenzile restante au fost achitate, nu doar sancțiunea care a dus la suspendarea permisului.

Până acum, mulți conducători auto puteau beneficia de reducerea perioadei chiar dacă aveau alte amenzi neachitate. Autoritățile spun că noua regulă întărește caracterul preventiv și coercitiv al sancțiunilor rutiere.

Amenzile pot fi plătite la jumătate în termen de 15 zile

Legislația actualizată păstrează posibilitatea achitării a jumătate din amendă, însă termenul și condițiile sunt clarificate mai strict. Șoferii pot plăti jumătate din suma aplicată de agentul constatator în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

În 2026, sancțiunile pentru depășirea vitezei legale rămân severe. Șoferii surprinși cu peste 50 km/h peste limita legală riscă suspendarea permisului pentru 90 de zile, iar depășirile extreme pot duce la suspendări de 120 de zile.

Poliția Rutieră anunță că accentul va fi pus în continuare pe controale radar și pe combaterea conducerii agresive.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

