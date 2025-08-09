”Melcul Turbo” și troacele de aur, printre vedetele TTA 2025: Cum arată o ”troacă” tunată cu 70.000 de euro și cum a luat naștere ”Troaca de Aur”

Sute de camioane tunate ”au pus stăpânire” weekend-ul acesta pe Cetatea Alba Carolina, la cel mai mare festival de profil din țară, Truck Tuning Art 2025. O secțiune aparte a evenimentului crește încet de la an la an și a luat naștere din pasiunea unor tineri pentru titanii care circulă pe șosele.

Dacă vă aflați printre vizitatorii de anul acesta la TTA nu trebuie să ratați Piața Toboșarului, unde se desfășoară o secțiune aparte a festivalului, sugestiv intitulată ”Troaca de Aur”. De ce a fost botezată așa ne-a explicat Vlad Pandele, un tânăr îndrăgostit de camioane, proprietarul unei troace, adică al unui camion vechi.

Iar la ”Troaca de Aur” veți găsi doar așa ceva, troace și pasionați care nu renunță la visul lor și transformă camioane vechi în adevărate bijuterii.

”În toată zona din Piața Toboșarului, noi am organizat o secțiune de festival care se numește Troaca de Aur. Camionul a fost de fapt o troacă, pe care noi am transformat-o cu pasiune și cu mult sacrificiu și ne-am gândir să oferim o șansă și celor cu bugete mai mici să-și expună mașinile și să le pună lângă băieții grei, la ”masa bogaților”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Vlad Pandele, proprietarul TIR-ului.

”Melcul Turbo” a fost aerografiat la Arad de către Alexandru Miclea la Drifting Garage și are o serie de inovații pe partea de sudură și de fier: ”Din punct de vedere tehnic nu este nimic special, este un Renault Premium 410 DXI și acum i-am atașat și o semiremorcă, în același ton, semiremorcă care a fost construită în 5 zile. Luni s-a început lucrul la ea și aseară la 10 am fost cu ea în Cetate”, explică Vlad.

Vlad și Radu Valahu s-au cunoscut anul trecut, la cea de-a cincea ediție TTA, când tânărul a participat pentru prima dată cu camionul la festival: ”I s-a părut interesant probabil. Anul trecut nu avea interiorul făcut, i-a plăcut ideea, i-a plăcut camionul și când i-am spus că am făcut și remorcă, a vrut să tragă acest camion împreună cu întreg staff-ul, echipa mea de la Troaca de Aur”, a explicat Vlad Pandele pentru ziarulunirea.ro.

Pentru transformarea camionului, tânărul a cheltuit nici mai mult nici mai puțin de 70.000 de euro: ”Frumusețea proiectului în sine este că noi nu suntem oameni potenți financiar, suntem niște puștani visători, care am bătut la niște uși, niște oameni au crezut în visul nostru și ne-au sprijinit”, explică tânărul pasionat de camioane.

Camioanele înseamnă muncă multă, dar și foarte multă pasiune: ”Noi cu troacele noastre, din păcate, reprezentăm latura majoritară a transportatorilor din țara asta pentru că lumea nu își mai permite să le țină așa cum trebuie sau își cumpere tot timpul camioane noi.

Se circulă pe străzi cu camioane vechi pentru că prețurile la transport sunt foarte mici și am considerat că cei cu ”troacele” sau camioane mai vechi au și ei nevoie de un reprezentant și văd că de la an la an este un progres.”

Dacă anul trecut au fost doar 7 camioane la secțiunea festivalului ”Troaca de Aur”, anul acesta participă 18: ”E foarte frumos, lumea ne cunoaște pe TikTok. TTA este un festival unic și cu o energie aparte și se simte că Florin Tomuța pune extraordinar de mult suflet și dă totul pentru festival, și nu doar el, tot staff-ul, se trage ot la cot.

Oamenii muncesc să organizeze ore întregi, până la epuizare. Toată lumea face eforturile astea cumva de drag și lumea simte asta. La fel și cu camionul acesta, oriunde îl ducem, atrage oameni, pentru că ei simt că noi am pus foarte multă pasiune și sacrificiu în el și asta îi dă o energie aparte. Exact așa e și festivalul TTA, extrem de bine organizat, are un vibe aparte, unic în lume, este pus în valoare foarte mult și de șanțurile Cetății. TTA-ul provoacă dependență, mai ales pentru noi pasionații”, mai spune Vlad.

