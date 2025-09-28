VIDEO | Cerere în căsătorie inedită la „AIUD Showdown by Cars Transilvania” 2025: Mesaj emoționant răsplătit cu aplauze de cei prezenți
Cerere în căsătorie la „AIUD Showdown by Cars Transilvania” 2025: Mesaj emoționant răsplătit cu aplauze de cei prezenți
Evenimentul „AIUD Showdown by Cars Transilvania” a devenit scena unei cereri în căsătorie inedite.
Un tânăr a cerut-o în căsătorie pe iubita sa după ce a rostit în fața întregii asistențe un mesaj emoționant adresat alesei inimii sale.
Momentul special avându-i în prim-plan pe Mihai și Georgiana a stârnit ropote de aplauze din partea celor prezenți.
Municipiul Aiud a fost în weekend, gazda unuia dintre cele mai mari evenimente auto din județ – „AIUD Showdown by Cars Transilvania”.
Centrul municipiului a fost „ocupat” de mașini tunate și modele de colecție venite din toate colțurile țării, admirate de sute de oameni.
Cei prezenți au fost atrași de motoarele puternice, designurile spectaculoase și atmosfera vibrantă.
Organizatorii au declarat că participarea a depășit așteptările, semn că pasiunea pentru mașini continuă să adune comunități unite de aceeași energie.
Potrivit primarului municipiului Aiud, Dragoș Crișan, „AIUD Showdown by Cars Transilvania”, eveniment aflat la prima ediție, a fost mai mult decât un prilej de reunire a pasionaților auto, transformându-se într-un punct de conexiune între pasiunea pentru mașini, socializare și spectacol urban.
