VIDEO | Cele mai multe persoane de la azilele din Bihor au ajuns în Alba. 10 oameni cu dizabilități și 50 de vârstnici: ,,Nu este simplu pentru județ”

Cele mai multe persoane de la azilele din Bihor au ajuns în Alba. 10 oameni cu dizabilități și 50 de vârstnici: ,,Nu este simplu pentru județ”

Județul Alba a primit cel mai mare număr de persoane din azilele din Bihor, administrate de Viorel Pasca. Mai exact, un număr de 60 de oameni.

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi, 9 iulie 2026, că județul Alba a primit cel mai mare număr de persoane de la azilele din Bihor:

,,Din datele pe care le avem noi, județul Alba a primit cel mai mare număr de persoane, 60. Asta arată că chiar dacă suntem un județ mic, organizarea sistemului social în județ este unul foarte bun. Noi trebuie să ne pregătim în permanență ca să avem spații conforme și chiar să avem locuri dacă este urgență.”, a spus Nicolae Albu.

,,Nu este simplu pentru județul Alba să primească 60 de persoan”

Mai exact, este vorba despre 10 persoane cu dizabilități și 50 de persoane vârstnice. Prefectul a continuat prin a spune că ,,nu este simplu” pentru județul Alba să gestioneze acest număr:

,,Nu este simplu pentru județul Alba să primească 60 de persoane. Sunt și persoane vârstnice, sunt și persoane cu dizabilități. Din datele prezentate sunt 10 persoane cu dizabilități și 50 de persoane vârstnice.

Gestionarea o face agenția județeană Plăți și Inspecție Socială și în colaborare cu Direcția pentru Protecția Copilului Alba. E adevărat că sunt, așa cum v-am spus, și persoane care nu au documente, persoane care sunt în expertiză medicală. Suntem în procesul de a verifica oamenii atât din punct de vedere social cât și al documentelor.”, a mai explicat Nicolae Albu.

,,Sumele necesare vor fi de la bugetul de stat”

Cele două instituții menționate anterior se ocupă, în aceste zile, pentru ca persoanele fără documente să ,,intre în legalitate”.

Prefectul Nicoale Alba a menționat și că: ,,sumele necesare vor fi de la bugetul de stat, prin fondul de rezervă. Cu siguranță se vor găsi soluții pentru oamenii respectivi, de aceea ce vă pot spune eu că în județul nostru, împreună cu toate instituțiile, ne vom preocupa ca oamenii să fie evaluați și medical și social, să fie în siguranță și să ne întocmim documentele cu celeritate.”

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