Ştirea zilei

Video | Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz

Mai multe stații de autobuz din Alba Iulia se află într-o situație asemănătoare: geamurile au fost sparte, crăpate și arată ca după „război”. Zilnic, locuitorii din oraș care folosesc transportul public sunt nevoiți să aștepte autobuzele în aceste stații, unele dintre ele având urme evidente de vandalism.

Mai exact, este vorba despre stația din zona Cimitirului Eroilor, pe sensul de coborâre dinspre HCC, precum și despre cele de la Casa de Pensii și Spital. 

Toate au un element comun: cel puțin un geam a fost spart sau crăpat, rămânând urme clare de vandalism. Astfel, acestea au fost ținta unor acte de distrugere, iar cei responsabili nu au ținut cont de faptul că stațiile sunt, până la urmă, bunuri publice, folosite zilnic de numeroși albaiulieni.

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au cerut un punct de vedere cu privire la aceste situații administrației locale, însă, până la momentul publicării acesta nu a fost trimis. Vom reveni atunci când îl vom primi.

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