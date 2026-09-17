Căsătoriile și conviețuirile forțate, pedepsite cu închisoare de până la 7 ani. Ce prevede legea și cum sunt protejați minorii

Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite în România și vor ajunge până la șapte ani de închisoare în cazul victimelor sub 16 ani. Parlamentul a adoptat miercuri, 16 septembrie 2026, proiectul de lege co-inițiat de Diana Buzoianu, deputată USR și ministra Mediului, iar legea urmează să fie trimisă președintelui României pentru promulgare.

Proiectul adoptat defineşte căsătoria forţată sau convieţuirea forţată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la convieţuirea într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi, potrivit unui comunicat transmis de USR.

În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Pedepsele se majorează dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului ori dacă făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanţă sau un animal care pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

De asemenea, proiectul prevede pedeapsă cu închisoarea pentru transportarea sau însoţirea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani într-un alt stat decât cel în care locuieşte, precum şi determinarea victimei să călătorească pe teritoriul unui asemenea stat ori împiedicarea să se întoarcă în statul în care locuia, cu scopul de a o forţa să încheie o căsătorie sau să convieţuiască într-o relaţie asemănătoare.

Pentru ca noile măsuri să ajungă la cunoştinţa cetăţenilor, proiectul mai prevede ca, timp de patru luni de la data intrării în vigoare a legii, posturile TV şi de radio să difuzeze mesaje de avertizare în intervalul orar 18.00 – 22.00. Legea mai trebuie promulgată de președintele României înainte ca noile prevederi să poată intra în vigoare.

„Libertatea nu se negociază”

Diana Buzoianu a afirmat că introducerea explicită a acestor fapte în legislația penală este necesară pentru protejarea victimelor căsătoriilor forțate.

„Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Nicio fată și niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei și nu pot fi constrânși la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a precizat că inițiativa a pornit de la situațiile în care fete și femei sunt obligate să intre în căsătorii sau în relații similare acestora. „Am inițiat acest proiect pentru că prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracțional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forțate, și anume că statul român o vede și se luptă pentru drepturile ei”, a spus Buzoianu.

Într-o postare pe Facebook după vot, Diana Buzoianu a precizat că proiectul a fost inițiat în urmă cu aproximativ un an, alături de parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR și cu sprijinul unor organizații ale societății civile.

„Am făcut un lucru atât de simplu, dar fundamental: să spunem fiecărei victime a unei căsătorii forțate din țara noastră că statul o vede, o protejează și că libertatea ei are cu adevărat importanță”, a transmis aceasta.

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