ȘTIREA TA | Alba Iulia, oraș turistic doar pe hârtie: Cine promovează de fapt orașul? Reprezentant HORECA: ,,Pe site-ul oficial niște norvegieni vând mașini!”

Alba Iulia, oraș turistic doar pe hârtie: Cine promovează de fapt orașul? Reprezentant HORECA: ,,Pe site-ul oficial niște norvegieni vând mașini!”

Există, pe hârtie, structuri dedicate turismului în Alba Iulia. Dar cât de mult se vede activitatea lor în promovarea efectivă a orașului ca destinație turistică? Este întrebarea lansată public de un reprezentant al sectorului HORECA din Alba Iulia, care atrage atenția asupra modului în care sunt gestionate instrumentele de promovare turistică ale municipiului.

„Avem sau nu, în mod real, un serviciu de turism în Alba Iulia?”, este dilema de la care pornește acesta.

Potrivit acestuia, din punct de vedere administrativ, răspunsul este afirmativ. În municipiu funcționează Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, dar și un Serviciu de evenimente, turism și marketing.

Mai mult, reprezentantul HORECA susține că, potrivit organigramei aprobate în 2026, pentru zona de turism sunt prevăzute patru posturi de consilier/agent de turism în cadrul CNIPT și alte două posturi în Compartimentul Turism, la care se adaugă structura de marketing și promovare.

„Unde este promovarea efectivă a Alba Iuliei?”

Problema ridicată nu este existența structurilor în sine, ci rezultatele concrete pe care acestea le produc.

Reprezentantul HORECA spune că îi este dificil să identifice activitatea concretă a CNIPT în ceea ce privește cele două componente esențiale din denumirea instituției: informarea și promovarea turistică.

Acesta precizează că nu se referă la distribuirea unor postări realizate de alte instituții sau la promovarea evenimentelor organizate în oraș, ci la ceea ce consideră a fi esențial: promovarea Alba Iuliei ca destinație turistică, inclusiv în rândul turiștilor din țară și din străinătate.

În acest context, reprezentantul sectorului HORECA a verificat mai multe dintre instrumentele digitale oficiale asociate promovării turistice a municipiului și reclamă o serie de probleme.

Site-ul CNIPT, cu informații care par neactualizate

Unul dintre exemplele oferite este site-ul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, turism.apulum.ro.

Potrivit acestuia, pe pagina de contact a site-ului apar încă texte demonstrative specifice unei teme WordPress, precum „Roam agency, NYC”, o adresă de e-mail, un număr de telefon și alte date care nu au legătură cu Alba Iulia.

O altă secțiune a site-ului, intitulată „Our Team”, ridică, de asemenea, semne de întrebare, susține reprezentantul HORECA, care ironizează faptul că pagina destinată prezentării echipei nu oferă informații clare despre personalul român al structurii: ,,…Echipa de echipă… unul și unul! Ceva români? Nimic?”

„Blogul oficial de turism”, cu articole vechi

Un alt exemplu indicat este viziteazaalba­iulia.ro, prezentat drept „blogul oficial de turism”.

Conform verificării prezentate în postare, pe prima pagină a site-ului ultimul articol publicat datează din 21 decembrie 2023.

În opinia reprezentantului HORECA, situația ridică întrebări cu privire la actualizarea și utilitatea reală a platformei ca instrument de promovare turistică a orașului.

Nici platforma albaiuliaqr.ro nu ar sta mai bine la capitolul actualizare. Secțiunea dedicată evenimentelor afișa, în septembrie 2026, mesajul „Nu au fost găsite rezultate”, fără evenimente listate.

Site-ul „Visit Alba Iulia” și o întrebare legată de domeniu

O altă problemă semnalată vizează domeniul visitalbaiulia.com, către care, potrivit postării, site-uri oficiale ale municipiului continuă să trimită.

Reprezentantul HORECA amintește că acesta a fost site-ul creat și promovat de Municipiul Alba Iulia sub brandul „Visit Alba Iulia”, destinat în special promovării orașului către turiștii străini.

În prezent, susține acesta, domeniul ar conduce către o platformă fără legătură cu promovarea turistică a municipiului, ceea ce generează o întrebare privind modul în care un instrument creat pentru promovarea orașului a ajuns să nu mai fie controlat de municipalitate: ,,Tot pe acest site oficial există în continuare un link către: www.visitalbaiulia.com, unde niște norvegieni vând mașini!”, mai scrie antreprenorul.

Ce strategie are Alba Iulia pentru următorii ani?

Pornind de la aceste exemple, reprezentantul HORECA cere municipalității explicații privind strategia de promovare turistică a orașului.

Printre întrebările adresate public se numără:

-Ce strategie de promovare turistică are Alba Iulia pentru perioada 2026–2030?

-Care sunt obiectivele și indicatorii anuali ai CNIPT?

-Ce campanii de promovare turistică sunt derulate în România și în străinătate?

-Ce buget anual este alocat promovării turistice?

-Cine răspunde de actualizarea site-urilor turistice ale municipiului?

-Ce contracte de mentenanță există pentru aceste platforme și cât costă?

-Cine deține și gestionează domeniile asociate brandului turistic al orașului?

Întrebarea centrală formulată de reprezentantul HORECA este însă una mult mai simplă: cine coordonează, în mod real, promovarea Alba Iuliei ca destinație turistică?

Acesta consideră că răspunsurile sunt importante nu doar pentru administrația locală, ci și pentru hoteluri, restaurante, agenții de turism, operatori din domeniul ospitalității și, în general, pentru economia locală.

„Cred că merităm niște răspunsuri de la un serviciu public care afectează direct și indirect turismul, economia locală și activitatea tuturor celor care investesc și muncesc în acest domeniu”, este concluzia transmisă de reprezentantul HORECA.

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