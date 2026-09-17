Taloane de pensie cu cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul merge la vot în Camera Deputaţilor
Taloane de pensie cu cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul merge la vot în Camera Deputaţilor
Senatul a adoptat miercuri, 16 septembrie 2026, în plen, o propunere legislativă care prevede includerea unui cod de bare/OR pe talonul de pensie pentru acordarea facilităţilor de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război, scrie Agerpres.
Au fost înregistrate 106 voturi „pentru” şi două abţineri.
Propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari din întreg spectrul politc prevede că acordarea facilităţilor de transport pentru persoanele menţionate se acordă în baza documentului de informare cu privire la sumele plătite, emis de Casa teritorială de pensii competentă, respectiv în baza talonului de plată a drepturilor emis de instituţia plătitoare.
„Documentele trebuie să conţină un element de identificare automată, respectiv cod QR – Quick Response sau cod de bare care permite verificarea electronică a dreptului la facilităţi de transport de către operatorii de transport de călători şi constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept.
Documentele menţionate, în integralitatea lor, constituie mijlocul de dovadă a dreptului la facilităţile de transport”, stipulează proiectul amendat de Senat.
Potrivit expunerii de motive a proiectului de act normativ, „lipsa unui identificator tehnic standardizat conduce la dificultăti în validarea drepturilor şi în procesul de decontare”, codul de bare/QR asigurând validarea electronică a dreptului de către operatorii de transport, identificarea unică a beneficiarului şi interoperabilitatea cu sistemele informatice ale instituţiile publice.
Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.
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