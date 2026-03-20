Curier Județean

VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja"

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Lucian Șoșa, de la Pepiniera Șoșa, este prezent la PlantFest Aiud, târgul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în perioada 20-22 martie, unde le propune vizitatorilor o ofertă variată de plante și pomi potriviți pentru această perioadă de plantare.

Acesta a precizat că a venit la eveniment cu o gamă diversificată de pomi fructiferi, arbuști fructiferi, plante exotice, plante ornamentale, pomi la ghiveci, trandafiri și viță-de-vie.

VIDEO | A început PlantFEST Aiud 2026: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor. Ce pot descoperi participanții în Piața Cuza Vodă

Întrebat cu ce soiuri a venit la eveniment, bărbatul a enumerat următoarele: ,,avem soiuri de măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic, nectarin și gutui. De asemenea, avem și trandafiri. La pomii fructiferi avem, practic, din toate speciile, iar pentru fiecare specie în parte oferim mai multe soiuri”. 

În ceea ce privește florile, Pepiniera Șoșa oferă flori de sezon, bulbi, azalee, rododendron și clematite.

Când se plantează florile și cât de greu sunt de îngrijit 

Lucian Șoșa a precizat că florile, considerate vestitorii primăverii, pot fi plantate chiar în această perioadă, despre care spune că este una ideală pentru astfel de lucrări.

Referitor la îngrijirea lor, acesta a arătat că nu sunt greu de plantat sau întreținut, fiind flori rezistente, deja crescute în ghiveci și bine dezvoltate: ,,Nu, chiar nu sunt dificil de plantat sau de îngrijit. Sunt flori rezistente, care pot fi plantate afară fără probleme, pentru că perioada mai grea pentru ele a trecut deja. Sunt crescute în ghiveci și deja bine formate, astfel că prinderea este aproape sigură. Acum este, într-adevăr, perioada optimă pentru plantare”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

