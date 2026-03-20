VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja”

Lucian Șoșa, de la Pepiniera Șoșa, este prezent la PlantFest Aiud, târgul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în perioada 20-22 martie, unde le propune vizitatorilor o ofertă variată de plante și pomi potriviți pentru această perioadă de plantare.

Acesta a precizat că a venit la eveniment cu o gamă diversificată de pomi fructiferi, arbuști fructiferi, plante exotice, plante ornamentale, pomi la ghiveci, trandafiri și viță-de-vie.

Întrebat cu ce soiuri a venit la eveniment, bărbatul a enumerat următoarele: ,,avem soiuri de măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic, nectarin și gutui. De asemenea, avem și trandafiri. La pomii fructiferi avem, practic, din toate speciile, iar pentru fiecare specie în parte oferim mai multe soiuri”.

În ceea ce privește florile, Pepiniera Șoșa oferă flori de sezon, bulbi, azalee, rododendron și clematite.

Când se plantează florile și cât de greu sunt de îngrijit

Lucian Șoșa a precizat că florile, considerate vestitorii primăverii, pot fi plantate chiar în această perioadă, despre care spune că este una ideală pentru astfel de lucrări.

Referitor la îngrijirea lor, acesta a arătat că nu sunt greu de plantat sau întreținut, fiind flori rezistente, deja crescute în ghiveci și bine dezvoltate: ,,Nu, chiar nu sunt dificil de plantat sau de îngrijit. Sunt flori rezistente, care pot fi plantate afară fără probleme, pentru că perioada mai grea pentru ele a trecut deja. Sunt crescute în ghiveci și deja bine formate, astfel că prinderea este aproape sigură. Acum este, într-adevăr, perioada optimă pentru plantare”.

