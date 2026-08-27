VIDEO | Canalizare pentru locuitorii din Ohaba și Secășel: proiect de 9,43 milioane de lei, cu 19 km de conducte și 350 de branșamente
Canalizare pentru locuitorii din Ohaba și Secășel: proiect de 9,43 milioane de lei, cu 19 km de conducte și 350 de branșamente
Locuitorii din localitățile Ohaba și Secășel vor avea, pentru prima dată, acces la rețeaua de canalizare. În prezent, în comună se desfășoară lucrările pentru înființarea rețelei, un proiect în valoare de 9,43 milioane de lei, finanțat prin Programul „Anghel Saligny”, cu cofinanțare de la bugetul local. Proiectul prevede inclusiv amenajarea a patru stații de pompare.
Adrian Mihălțan: „Este o lucrare foarte mare, chiar dacă este o comună mică”
Primarul comunei Ohaba, Adrian Mihălțan, a precizat că lucrarea prevede amenajarea a 19 kilometri de conducte și aproximativ 350 de branșamente pentru gospodării.
„Pentru prima dată, după atâția ani de zile, am reușit finanțarea de 9.430.000 de lei din Programul Național «Anghel Saligny», cu cofinanțare de la bugetul local. Vom monta stația de pompare care va duce canalizarea către stația de epurare din localitatea Secășel”, a declarat edilul.
„Este o lucrare foarte mare, chiar dacă este o comună mică, visele noastre sunt foarte mari pentru a putea intra în lumea civilizată cu canalizare la poartă”, a afirmat Adrian Mihălțan.
„A fost foarte greu până am reușit proiectul să-l ducem la capăt”
Edilul a precizat că proiectul, început în anul 2021, a fost unul dificil, inclusiv din cauza dificultăților întâmpinate în găsirea unui constructor „serios”.
„A fost foarte greu până am reușit proiectul să-l ducem la capăt, să putem avea un constructor serios. Până la urmă, începând proiectul din 2021 și ne aflăm în 2026, a fost o perioadă foarte dificilă”, a mai spus acesta.
În jur de 500 de locuitori din Ohaba și Secășel vor beneficia de proiect
Edilul a precizat că aproximativ 500 de locuitori vor beneficia de noua rețea. Canalizarea ar urma să ajungă până la limita de proprietate a oamenilor, urmând ca aceștia să suporte „cheltuielile de la ieșirea din baia proprietarilor până la limita de proprietate”.
„Poate să fie 1.000, 1.500, 800, 500 de lei. Depinde de distanță și de adâncimea la care trebuie să ajungă țeava în canalizarea de la limita proprietății”, a explicat edilul.
Lucrările ar urma să fie finalizate la începutul anului 2027
Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul acestui an sau începutul anului 2027, însă primarul comunei Ohaba speră ca acestea să fie încheiate chiar mai devreme.
„Noi sperăm ca la finele acestui an, începutul anului viitor, să finalizăm lucrările. Ne străduim cu constructorul, poate să finalizăm și mai repede”, a explicat, în final, primarul comunei Ohaba, Adrian Mihălțan.
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