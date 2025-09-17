VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025 de la Alba Iulia a ajuns la a treia zi: Prima dedicată powerliftingului clasic

Campionatul Național de Powerlifting 2025, care se desfășoară în aceste zile la Alba Iulia, a ajuns în cea de a 3-a zi. Astăzi a fost prima zi în care s-a desfășurat powerlifting în varianta clasic.

Au evoluat sportivi la categoria de greutate plus 120-120 și parțial 105 kg. Sportivul din Alba Iulia, Ion Calmic, legitimat la Clubul Universității din Alba Iulia, a avut o prestație foarte bună.

,,Suntem în a treia zi a campionatului național de powerlifting, practic prima zi pentru powerlifting în varianta clasic. Astăzi au evoluat categoria de greutate plus 120-120, iar acum ați văzut parțial 105 kg. S-au evidențiat rezultate excelente, dar nu putem să facem abstracție de sportivul din Alba Iulia, Ion Calmat, legitimat la Clubul Universității, care a reușit la 105 kg să facă genuflexiuni cu 317, iar la încercarea finală de 330 kg, ce a ratat la limit, o greutate ieșită din comun”, a explicat Ovidiu Pănăzan.

Reamintim că, un număr record de participanți, peste 240 de sportivi, iar primele două zile sunt dedicate probei „echipat”, următoarele patru fiind pentru varianta clasică.

