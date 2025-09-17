VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025 de la Alba Iulia a ajuns la a treia zi: Prima dedicată powerliftingului clasic
Campionatul Național de Powerlifting 2025, care se desfășoară în aceste zile la Alba Iulia, a ajuns în cea de a 3-a zi. Astăzi a fost prima zi în care s-a desfășurat powerlifting în varianta clasic.
Au evoluat sportivi la categoria de greutate plus 120-120 și parțial 105 kg. Sportivul din Alba Iulia, Ion Calmic, legitimat la Clubul Universității din Alba Iulia, a avut o prestație foarte bună.
,,Suntem în a treia zi a campionatului național de powerlifting, practic prima zi pentru powerlifting în varianta clasic. Astăzi au evoluat categoria de greutate plus 120-120, iar acum ați văzut parțial 105 kg. S-au evidențiat rezultate excelente, dar nu putem să facem abstracție de sportivul din Alba Iulia, Ion Calmat, legitimat la Clubul Universității, care a reușit la 105 kg să facă genuflexiuni cu 317, iar la încercarea finală de 330 kg, ce a ratat la limit, o greutate ieșită din comun”, a explicat Ovidiu Pănăzan.
Reamintim că, un număr record de participanți, peste 240 de sportivi, iar primele două zile sunt dedicate probei „echipat”, următoarele patru fiind pentru varianta clasică.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Trei poduri noi pe drumurile județene din Alba! Unde urmează să fie amplasate și care este stadiul lucrărilor
Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba a anunțat că trei poduri urmează să fie construite pe drumurile județene în județul Alba. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă, fiind vorba despre trei poduri. Primul este podul de la Colibi, comuna Ohaba, amplasat pe DJ 107 care va traversa Valea Secaș. Construcția are […]
19–20 septembrie 2025 | ALBA GREEN ENERGY: Inovații românești, roboți și standuri care explică cetățenilor cum pot deveni prosumatori la Carolina Mall Alba Iulia
Târgul Alba Green Energy, cea de-a 13-a ediție, urmează să aibă loc la Carolina Mall Alba Iulia în perioada 19–20 septembrie 2025. Vizitatorii vor găsi, printre altele, invoații românești, robți creați de elevi și standuri unde se va oferi consultanță gratuită în ceea ce privește comunitățile energetice, dar și cum cetățenii pot deveni prosumatori. […]
,,La Mesenii Tăi” – Cel mai modern magazin tradițional din Alba Iulia. Concept premium care dă senzația unui boutique alimentar contemporan (P)
,,La Mesenii Tăi” – Cel mai modern magazin tradițional din Alba Iulia. Concept premium care dă senzația unui boutique alimentar contemporan „La Mesenii Tăi”, magazin deschis recent pe strada Vasile Goldiș, aduce în Alba Iulia un concept premium, care combină atmosfera modernă cu valorile tradiționale și selecția de produse locale de excepție. Designul magazinului este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Autoritățile vor avea voie să vâneze și să neutralizeze urșii agresivi. Camera Deputaților a adoptat legea: ,,Sute de atacuri”
Un proiect adoptat de Camera Deputaților aduce modificări la Legea Vânătorii, permițând autorităților să intervină rapid în situațiile în care...
29 septembrie 2025 | Studenții ies în stradă în semn de PROTEST față de măsurile de austeritate ale Guvernului: „Educația plătește pentru guvernări mediocre?”
Studenții ies în stradă pe 29 septembrie 2025, în semn de PROTEST față de măsurile de austeritate ale Guvernului: „Educația...
Știrea Zilei
FOTO | Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără și dusă la o clinică veterinară în stare gravă. Costurile tratamentului sunt imense
Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără...
FOTO | Președintele ceh Petr Pavel a fost în vacanță în România. A vizitat și Alba Iulia: ,,Frumoasă, cu oameni prietenoși și locuri minunate”
Președintele din Republica Cehă și-a petrecut vacanța în România, unde a călătorit peste 3.000 de kilometri pe motocicletă. În excursia...
Curier Județean
Trei poduri noi pe drumurile județene din Alba! Unde urmează să fie amplasate și care este stadiul lucrărilor
Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba a anunțat că trei poduri urmează să fie construite pe drumurile județene în...
19–20 septembrie 2025 | ALBA GREEN ENERGY: Inovații românești, roboți și standuri care explică cetățenilor cum pot deveni prosumatori la Carolina Mall Alba Iulia
Târgul Alba Green Energy, cea de-a 13-a ediție, urmează să aibă loc la Carolina Mall Alba Iulia în perioada...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...
Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită în 17 septembrie
Sfânta Sofia, cea plină de înțelepciune, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită pe 17 septembrie. Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale,...