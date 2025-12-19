VIDEO | „Bradul care unește” a ajuns la Șona. Campania „Moș Crăciun pentru o zi”, ediția a IV-a, aduce din nou comunitatea împreună
Asociația Șona Connect organizează, pe 20 decembrie 2025, ediția a IV-a a campaniei caritabile „Moș Crăciun pentru o zi”, un eveniment devenit deja tradiție, dedicat copiilor și spiritului de comunitate. Grădina de Joacă Șona Connect va fi, pentru o zi, locul în care magia Crăciunului prinde viață prin oameni, povești și gesturi de solidaritate.
,,Bradul care unește” comunități
Noutatea acestui an este „Bradul care unește”, un brad special, realizat integral din elemente croșetate manual, care poartă în el munca și sufletul mai multor comunități din țară. Bradul a fost creat la Focșani, din inițiativa doamnei Alisa Hârcan, fondatoarea comunității Doctor Crochet, care a reușit să adune în jurul său femei din România și din diaspora. Peste 600 de pătrate croșetate au fost cusute într-o husă uriașă, montată pe un schelet metalic, rezultând un brad unic, de 2,7 metri, încărcat de culoare, emoție și solidaritate.
Povestea bradului a continuat la Arad, unde Cristina Barizza, susținătoare a Asociației Șona Connect, a creat anul trecut un brad asemănător, care a reușit să aducă împreună vecinii și să reaprindă spiritul comunitar. Ambele creatoare vor fi prezente la evenimentul din Șona.
Evenimentul „Moș Crăciun pentru o zi” este posibil, an de an, datorită oamenilor care aleg să doneze sau care își achită cadoul propriului copil, sprijinind astfel desfășurarea campaniei și bucuria tuturor copiilor implicați.
Un alt element care a transformat această campanie într-un eveniment așteptat este modul inedit în care Moș Crăciun ajunge, în fiecare an, la Șona Connect. De-a lungul edițiilor trecute, Moșul a sosit cu mașina de poliție, cu tractoare împodobite sau cu trăsura trasă de cai. Anul acesta, dacă vremea va fi favorabilă, Moș Crăciun va ajunge într-un mod foarte original, pregătit să surprindă cei peste 175 de copii înscriși la eveniment.
Prin această inițiativă, Șona Connect demonstrează încă o dată că magia Crăciunului se construiește împreună, din implicare, creativitate și dorința de a aduce zâmbete acolo unde contează cel mai mult, se arată într-un comunicat de presă transmis de Șona Connect.
FOTO: Șona Connect.
