VIDEO | „Bogățiile Toamnei”, la Blaj: Expoziții cu vânzare de produse agroalimentare, premii pentru producătorii locali și spectacol folcloric
„Bogățiile Toamnei”, la Blaj: Expoziții cu vânzare de produse agroalimentare, premii pentru producătorii locali și spectacol folcloric
„Bogățiile Toamnei”, ediția a 25-a a început duminică, 21 septembrie 2025, începând cu ora 10:00, în Piața Mare Agroalimentară din Blaj.
Evenimentul reunește expoziții cu vânzare de produse agroalimentare, premierea producătorilor agricoli și un spectacol folcloric de excepție, menit să marcheze o adevărată sărbătoare a comunității.
Spectacolul folcloric va fi susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, condus de dirijorul Alexandru Pal, alături de artiștii Alina Pinca, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Dorina Narița, Ina Todoran, Ovidiu Furnea și Alexandra Băcilă.
Publicul va putea urmări, de asemenea, Grupul vocal tradițional „Izvoarele” din Blaj, Daria Costea, Anda Truță, Ansamblul de dansuri „Valea Târnavelor” din Blaj (coregraf Mihai Gogîță) și Clasa de Suflători a Palatului Cultural Blaj, coordonată de instructorul Rareș Bogdan Crișan.
Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Blaj, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, iar cei prezenți se pot aștepta la o zi plină de tradiție, culoare și produse locale de calitate.
