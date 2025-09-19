VIDEO | Betonul cu lemn, mai ușor și mai rezistent decât betonul clasic, inventat de un inginer de 84 de ani, din Alba

Betonul cu lemn, mai ușor și mai rezistent decât betonul clasic, inventat de un inginer de 84 de ani, din Alba

Ioan Tudose, un inginer în vârstă de 84 de ani, participă zilele acestea la Alba Green Energy 2025 cu mai multe invenții, brevetate chiar de el. Bărbatul este originar din Alba Iulia, dar pașii vieții l-au purtat tocmai până în Capitală, la București, de unde a revenit pe meleagurile natale în 2008, împreună cu soția.

La târgul de la Alba Iulia, inginerul a adus mostre de beton din… lemn: ,,Ați auzit bine, lemn mineralizat, antifoc, decondens, antifungic și toate formulele respective. Și uitați, asta a stat 15 ani afară în zăpadă și în viață și mai tare ca înainte”, a declarat bărbatul pentru ziarulunirea.ro.

În componența bucăților de material pe care Ioan Tudose le-a adus la Alba Green Energy 2025, în loc de nisip de la balastieră, s-a folosit lemn, cum se folosește la paduri și care se toacă. Toate materialele din componență ne arată că putem face chiar o clădire direct prin glisare: ,,Toate sunt invențiile mele, brevetate”, spune inginerul.

În ceea ce privește greutatea, comparativ cu un beton normal, betonul cu lemn este de trei ori mai ușor, iar rezistența la compresiune este până la 300 de kilograme pe centimetru pătrăt. Fiind vorba de materiale ușoare, clădirea nu amarează. De asemenea, în toată construcția respectivă nu se bagă un metru linear de fier beton. Inginerul spune că astfel, vara va ține răcoare și iarna căldură. Și consumul energetic este de două ori mai mic decât în mod obișnuit.

”Să vedeți ce greutate are 1,6 kg față de bramac care are 4,6 kg și nici nu costă mult. E și mai ieftin decât alte materiale”, a spus inginerul.

Materialul nu a fost folosit până acum la nici o reconstrucție, trebuie să facă omologarea și tot ce presupune acest lucru.

Ioan Tudose spune că inclusiv locuința sa din Alba Iulia a fost proiectată de el: ,,Mi-am făcut casă aici în Alba Iulia. Am lucrat toată viața doar în construcții. Am făcut construcții industriale și toate coșurile de fum din țara asta, și pe cel de la Zlatna, eu l-am făcut”, a mai adăugat albaiulianul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI