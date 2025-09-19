VIDEO | Betonul cu lemn, mai ușor și mai rezistent decât betonul clasic, inventat de un inginer de 84 de ani, din Alba
Betonul cu lemn, mai ușor și mai rezistent decât betonul clasic, inventat de un inginer de 84 de ani, din Alba
Ioan Tudose, un inginer în vârstă de 84 de ani, participă zilele acestea la Alba Green Energy 2025 cu mai multe invenții, brevetate chiar de el. Bărbatul este originar din Alba Iulia, dar pașii vieții l-au purtat tocmai până în Capitală, la București, de unde a revenit pe meleagurile natale în 2008, împreună cu soția.
La târgul de la Alba Iulia, inginerul a adus mostre de beton din… lemn: ,,Ați auzit bine, lemn mineralizat, antifoc, decondens, antifungic și toate formulele respective. Și uitați, asta a stat 15 ani afară în zăpadă și în viață și mai tare ca înainte”, a declarat bărbatul pentru ziarulunirea.ro.
În componența bucăților de material pe care Ioan Tudose le-a adus la Alba Green Energy 2025, în loc de nisip de la balastieră, s-a folosit lemn, cum se folosește la paduri și care se toacă. Toate materialele din componență ne arată că putem face chiar o clădire direct prin glisare: ,,Toate sunt invențiile mele, brevetate”, spune inginerul.
În ceea ce privește greutatea, comparativ cu un beton normal, betonul cu lemn este de trei ori mai ușor, iar rezistența la compresiune este până la 300 de kilograme pe centimetru pătrăt. Fiind vorba de materiale ușoare, clădirea nu amarează. De asemenea, în toată construcția respectivă nu se bagă un metru linear de fier beton. Inginerul spune că astfel, vara va ține răcoare și iarna căldură. Și consumul energetic este de două ori mai mic decât în mod obișnuit.
”Să vedeți ce greutate are 1,6 kg față de bramac care are 4,6 kg și nici nu costă mult. E și mai ieftin decât alte materiale”, a spus inginerul.
Materialul nu a fost folosit până acum la nici o reconstrucție, trebuie să facă omologarea și tot ce presupune acest lucru.
Ioan Tudose spune că inclusiv locuința sa din Alba Iulia a fost proiectată de el: ,,Mi-am făcut casă aici în Alba Iulia. Am lucrat toată viața doar în construcții. Am făcut construcții industriale și toate coșurile de fum din țara asta, și pe cel de la Zlatna, eu l-am făcut”, a mai adăugat albaiulianul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Rata șomajului în Alba se menține ridicată, șomerii sunt tot mai mulți. Ce arată cifrele și ce zone ale județului sunt cele mai afectate
Rata șomajului în județul Alba se menține ridicată, șomerii sunt tot mai mulți. Ce arată cifrele și ce zone sunt cele mai afectate La sfârșitul lunii iunie 2025, în județul Alba erau înregistrați 5.490 de șomeri. Față de luna mai, numărul acestora a scăzut ușor cu 40 de persoane, însă față de iunie 2024, numărul […]
VIDEO | APEL UMANITAR pentru familia din comuna Sălciua, rămasă fără locuință în urma unui incendiu. ,,Haideți să arătăm că suntem o comunitate unită!”
APEL UMANITAR pentru familia din comuna Sălciua, rămasă fără locuință în urma unui incendiu. ,,Haideți să arătăm că suntem o comunitate unită!” Un incendiu nimicitor izbucnit în urmă cu două zile a lăsat o familie din comuna Sălciua fără agoniseala de o viață. Întreaga comunitate s-a mobilizat și a lansat un apel umanitar pentru a-i […]
A murit părintele Ilie Vasilca. Timp de patru decenii a fost alături de credincioșii din Blandiana
A murit părintele Ilie Vasilca. Timp de patru decenii a fost alături de credincioșii din Blandiana Părintele Ilie Vasilca, care a slujit cu devotament ca preot al parohiei Blandiana, protopopiatul Sebeș, între anii 1974 și 2017, a trecut în neființă în dimineața zilei de vineri, 19 septembrie 2025. S-a născut la 6 august 1952, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM...
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Valoarea tichetelor
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Care este valoarea tichetelor După lungi amânări, programul...
Știrea Zilei
Rata șomajului în Alba se menține ridicată, șomerii sunt tot mai mulți. Ce arată cifrele și ce zone ale județului sunt cele mai afectate
Rata șomajului în județul Alba se menține ridicată, șomerii sunt tot mai mulți. Ce arată cifrele și ce zone sunt...
VIDEO | Betonul cu lemn, mai ușor și mai rezistent decât betonul clasic, inventat de un inginer de 84 de ani, din Alba
Betonul cu lemn, mai ușor și mai rezistent decât betonul clasic, inventat de un inginer de 84 de ani, din...
Curier Județean
,,La Mesenii Tăi”, nu pui în coș doar câteva alimente, susții o comunitate: Cumpărând local, câștigăm toți (P)
,,La Mesenii Tăi”, nu pui în coș doar câteva alimente, susții o comunitate: Cumpărând local, câștigăm toți Atunci când vine...
Bărbat lovit de o mașină în Alba Iulia. Traversase strada prin loc nepermis
Bărbat lovit de o mașină în Alba Iulia. Traversase strada prin loc nepermis Trafic îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...