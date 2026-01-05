VIDEO | Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia desfășoară, luni, 5 ianuarie 2026, lucrări de deszăpezire în zona Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Mai multe persoane au fost mobilizate pentru a curăța zăpada de pe mai multe porțiuni din zonă, în condițiile în care ninsorile din ultimele zeci de ore au continuat să afecteze municipiul.

Echipați cu lopeți și alte unelte specifice, aceștia au intervenit pentru degajarea căilor de acces, facilitând deplasarea pietonilor în zona Spitalului Județean Alba.

Reamintim că, și preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți, implicându-se în acțiunile de deszăpezire, după ninsorile abundente care au acoperit orașul în ultimele zile.

Prin acest gest, aceștia dau dovadă de solidaritate față de comunitate și încearcă să contribuie, atât cât pot, la facilitarea procesului de deszăpezire. Unul dintre preoții implicați a declarat că ninsoarea a luat pe multă lume prin surprindere și că, în astfel de situații, fiecare cetățean ar trebui să facă ceea ce îi stă în putință pentru a ajuta la curățarea zăpezii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI