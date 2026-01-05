Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia desfășoară, luni, 5 ianuarie 2026, lucrări de deszăpezire în zona Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Mai multe persoane au fost mobilizate pentru a curăța zăpada de pe mai multe porțiuni din zonă, în condițiile în care ninsorile din ultimele zeci de ore au continuat să afecteze municipiul.

Echipați cu lopeți și alte unelte specifice, aceștia au intervenit pentru degajarea căilor de acces, facilitând deplasarea pietonilor în zona Spitalului Județean Alba.

Reamintim că, și preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți, implicându-se în acțiunile de deszăpezire, după ninsorile abundente care au acoperit orașul în ultimele zile.

Citește și: VIDEO | Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”

Prin acest gest, aceștia dau dovadă de solidaritate față de comunitate și încearcă să contribuie, atât cât pot, la facilitarea procesului de deszăpezire. Unul dintre preoții implicați a declarat că ninsoarea a luat pe multă lume prin surprindere și că, în astfel de situații, fiecare cetățean ar trebui să facă ceea ce îi stă în putință pentru a ajuta la curățarea zăpezii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

în

5 ianuarie 2026

De

Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți” Preoții și elevii de seminar din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți, implicându-se în acțiunile de deszăpezire, după ninsorile abundente care au acoperit orașul în ultimele zile. Prin acest gest, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Peste 10.000 de utilizatori din Apuseni, în continuare fără curent electric după 48 de ore de ninsori abundente: Localitățile unde intervin echipele DEER

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 ianuarie 2026

De

Peste 10.000 de utilizatori din Apuseni, în continuare fără curent electric după 48 de ore de ninsori abundente: Localitățile unde intervin echipele DEER Peste 10.000 de utilizatori din mai multe localități din Alba sunt în continuare fără curent electric, după 48 de ore de ninsori abundente. Echipele DEER lucrează în continuare în teren pentru remedierea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Slujba de Bobotează 2026 în Alba: Când are loc Sfinţirea cea Mare a Apei. Programul liturgic de Bobotează și de Sfântul Ioan la Catedrala Încoronării din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

5 ianuarie 2026

De

Slujba de Bobotează 2026 în Alba: Când are loc Sfinţirea cea Mare a Apei. Programul liturgic de Bobotează și de Sfântul Ioan la Catedrala Încoronării din Alba Iulia Catedrala Încoronării din Alba Iulia a făcut public programul liturgic din prima lună a anului 2026. Slujbe importante se vor oficia de Bobotează, în 6 ianuarie și […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...
Actualitateacum 3 ore

Când NU se fac NUNȚI în 2026: Perioadele în care NU îți poți planifica nunta

Când NU se fac NUNȚI în 2026: Perioadele în care nu îți poți planifica nunta  Zilele în care nu se...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 43 de minute

VIDEO | Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin de protecție

Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin...
Ştirea zileiacum 17 ore

FOTO | O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și tot efortul se uită când văd zâmbetul de la final”

O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 21 de minute

VIDEO | Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Beneficiarii de ajutor social din...
Curier Județeanacum 51 de minute

VIDEO | Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”

Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 7 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum o săptămână

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 zile

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Opinii - Comentariiacum 4 zile

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea