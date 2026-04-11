VIDEO | Bătutul toacei în Săptămâna Mare, o tradiție păstrată cu sfințenie în Șeușa, comuna Ciugud: Obiceiul cunoscut și sub numele de „Toaca Paștilor” sau „Prăgșorul”, simbolizează vestirea Învierii
Bătutul toacei de către copii în Săptămâna Mare este o tradiție păstrată cu sfințenie satul Șeușa, comuna Ciugud.
Obiceiul ca fiii satului sau copiii să bată toaca de Paște, cunoscut și sub numele de „Toaca Paștilor” sau „Prăgșorul”, simbolizează vestirea Învierii și chemarea la rugăciune, începând adesea din Joia Mare.
,,La noi în familie, bunicul este cel care a avut grijă să ducă tradiția mai departe. Așa că, de 2 ani încoace, își ia de mânuță nepoata și participă cu drag la acest obicei”, a scris Alexandra Mateș, purtător de cuvânt Spitalul Județean Alba, pe o rețea de socializare.
Din Joia Mare și până în Sâmbăta Mare, copiii și tinerii bat toaca la biserică, așa cum au apucat de la părinți și bunici. Nu-i grabă, nu-i zarvă, ci o chemare domoală, care adună satul la rugăciune și pregătește sufletul pentru Înviere.
Bătutul toacei nu-i doar un obicei, ci o datorie de suflet. În multe familii, a ști să bați toaca bine e semn de mândrie și de legătură cu biserica și cu satul. Sunetul ei vestește durerea, așteptarea și, mai apoi, bucuria Paștelui, așa cum s-a făcut din moși-strămoși.
