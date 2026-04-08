VIDEO | Bărbat din Valea Lungă, REȚINUT pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj: Nu a păstrat distanța de 100 de metri față de fosta sa parteneră
Un bărbat de 58 de ani din Valea Lungă a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa.
Conform IPJ Alba, la data de 8 aprilie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Valea Lungă, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că bărbatul nu ar fi păstrat distanța de 100 de metri față de fosta sa parteneră, în vârstă de 44 de ani, și s-ar fi apropiat de aceasta, în seara zilei de 7 aprilie 2026, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 7 aprilie 2026, pentru o perioadă de 6 luni.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
