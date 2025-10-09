VIDEO | Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiștii din Blaj după ce s-a urcat BĂUT la volan. Oamenii legii au descoperit o alcoolemie alarmantă

VIDEO | Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiști! Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă, cu mult peste limita legală

Un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Șona, a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins la volanul sub influența băuturilor alcoolice.

Mai exact, în data de 9 octombrie 2025, în jurul orei 10.40, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au efectuat un control rutier în urma căruia aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Astăzi, 9 octombrie 2025, în jurul orei 10.40, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au oprit, pentru control, pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 39 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

