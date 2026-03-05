VIDEO | Bărbat din Sebeș, REȚINUT: A făcut ,,nevăzută” o schelă metalică apoi a condus fără permis. Este cercetat și pentru furt

Bărbat din Sebeș, REȚINUT: A făcut ,,nevăzută” o schelă metalică apoi a condus fără permis. Este cercetat și pentru furt

Un bărbat de 64 de ani din localitatea Lancrăm a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de investigații criminale din Sebeș, fiind cercetat pentru furt și conducere fără permis.

Conform IPJ Alba, la data de 4 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Lancrăm, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt și conducerea fără permis de conducere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 28 februarie – 1 martie 2026, bărbatul ar fi condus un autoturism pe raza localității Lancrăm, deși avea dreptul de conducere suspendat, și ar fi sustras o schelă metalică de pe o proprietate neîmprejmuită, cu scopul de a o comercializa și a obține un folos patrimonial injust.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și conducere fără permis de conducere.

