Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Sebeș, REȚINUT: A făcut ,,nevăzută” o schelă metalică apoi a condus fără permis. Este cercetat și pentru furt

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Bărbat din Sebeș, REȚINUT: A făcut ,,nevăzută” o schelă metalică apoi a condus fără permis. Este cercetat și pentru furt

Un bărbat de 64 de ani din localitatea Lancrăm a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de investigații criminale din Sebeș, fiind cercetat pentru furt și conducere fără permis.

Conform IPJ Alba, la data de 4 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Lancrăm, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt și conducerea fără permis de conducere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 28 februarie – 1 martie 2026, bărbatul ar fi condus un autoturism pe raza localității Lancrăm, deși avea dreptul de conducere suspendat, și ar fi sustras o schelă metalică de pe o proprietate neîmprejmuită, cu scopul de a o comercializa și a obține un folos patrimonial injust.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și conducere fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 secunde

în

5 martie 2026

De

Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi Echipa Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia a început lucrările de mentenanță a carosabilului aferent străzilor Sliven, Viadana și Gilău, pentru a crea o alternativă de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

5 martie 2026

De

Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 55 de minute

în

5 martie 2026

De

Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun” Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj au fost finalizate, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.  Clădirea Veche a spitalului din Blaj, […]

Citește mai mult