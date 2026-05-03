VIDEO | Bărbat din Sâncel, prins BĂUT la volan de polițiști. A avut o alcoolemie de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Bogdan Ilea

Un bărbat, de 56 de ani, din comuna Sâncel, județul Alba este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Rezultatul etilotestului a indicat o valoare de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 mai 2026, polițiștii rutieri din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Sâncel, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. 

În cursul aceleiași zile, în jurul orei 21.50, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Iclod, autoturismul condus de bărbat. 

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

În cursul zilei de azi, 3 mai 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale. 

Urmărire ca în filme de la Lancrăm la Vințu de Jos: Un tânăr din Sebeș a încercat să scape de polițiști după ce s-a urcat BĂUT la volan. Ce alcoolemie avea

acum 40 de secunde

3 mai 2026

Un tânăr de 23 de ani din Sebeș a fost urmărit în trafic de polițiștii rutieri, în noaptea de 2 spre 3 mai 2026, […]

Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu Alba a „validat" proiectul

acum 3 ore

3 mai 2026

Direcția Județeană de Mediu a anunțat, în 24 aprilie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluarea a impactului auspra mediului […]

Ce licee, școli și grădinițe din Alba Iulia beneficiază în 2026 de sume „reportate" din excedentul bugetar al anului anterior

acum 15 ore

2 mai 2026

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 5 mai 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2025 al activităților instituțiilor […]

