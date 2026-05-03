VIDEO | Bărbat din Sâncel, prins BĂUT la volan de polițiști. A avut o alcoolemie de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat
Un bărbat, de 56 de ani, din comuna Sâncel, județul Alba este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Rezultatul etilotestului a indicat o valoare de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Potrivit IPJ Alba, la data de 2 mai 2026, polițiștii rutieri din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Sâncel, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.
În cursul aceleiași zile, în jurul orei 21.50, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Iclod, autoturismul condus de bărbat.
Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cursul zilei de azi, 3 mai 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.
