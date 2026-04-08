VIDEO | Bărbat din Cugir, REȚINUT de polițiști după ce a încercat să intre în apartamentul fostei sale partenere. A încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 49 de ani din Cugir a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce ar fi încercat să intre în apartamentul fostei partenere, deși pe numele său fusese emis un ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 aprilie 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Cugir, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în dimineața zilei de 7 aprilie 2026, ar fi încercat să pătrundă în apartamentul fostei sale partenere, în vârstă de 43 de ani, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 26 februarie 2026, pentru o perioadă de două luni.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

