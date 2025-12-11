VIDEO | Bărbat din Bucerdea Grânoasă, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție după ce s-a apropiat de soția sa. Este cercetat de oamenii legii

Bărbat din Bucerdea Grânoasă, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție după ce s-a apropiat de soția sa. Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat de 40 de ani, din Bucerdea Grânoasă, a fost reținut de polițiști după ce ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție. El nu ar fi respectat obligația de a păstra o distanță minimă de 20 de metri față de soția sa, în vârstă de 40 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 decembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Bucerdea Grânoasă au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 9 decembrie 2025, respectiv în dimineața zilei de 10 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 4 septembrie 2025, pentru o perioadă de 6 luni. Acesta nu ar fi respectat obligația de a păstra o distanță minimă de 20 de metri față de soția sa, în vârstă de 40 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

