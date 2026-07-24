Cum poți deveni asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă: Cine se poate asigura, cât plătești pentru CASS și ce servicii medicale primești

Persoanele din România care nu au un loc de muncă în 2026 și nu obțin venituri supuse plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pot avea acces la sistemul public prin depunerea Declarației unice și achitarea sumei stabilite de Codul fiscal.

Procedura poate fi urmată în orice moment al anului, iar drepturile medicale sunt valabile timp de 12 luni de la transmiterea formularului. Iată cine poate alege această opțiune, cât trebuie să plătească și de ce servicii beneficiază.

Românii care nu sunt acoperiți de sistemul public de sănătate prin salariu, pensie sau în baza altor prevederi legale pot avea acces la serviciile medicale decontate de CNAS prin plata CASS.

Cine se poate asigura în sistemul public de sănătate

Pot opta pentru această formă de asigurare persoanele care nu realizează venituri și nu fac parte din categoriile exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit articolului 180 din Codul fiscal. Este cazul persoanelor care nu au un loc de muncă, nu sunt pensionare și nu beneficiază de asigurare de sănătate în baza unei alte prevederi legale.

Prin această procedură, ele dobândesc calitatea de asigurat în sistemul public și pot beneficia de serviciile medicale decontate de CNAS.

Cum devii asigurat

Pentru a obține calitatea de asigurat, persoana trebuie să depună Declarația unică (D212) la ANAF, prin care își exprimă opțiunea de a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Formularul poate fi depus în orice moment al anului, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), precum și prin celelalte modalități puse la dispoziție de ANAF:

-prin serviciul „Depunere declarații”, disponibil pe portalul e-guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat;

-în format tipărit, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Platforma SPV le permite contribuabililor să transmită declarații fiscale, să consulte obligațiile de plată, să primească documente emise de administrația fiscală și să achite taxele datorate, fără a merge la ghișeu.

Cât plătești pentru a deveni asigurat în 2026

ANAF precizează că valoarea contribuției este stabilită clar de Codul fiscal și nu se modifică în funcție de eventualele majorări ale salariului minim produse în timpul anului.

„Persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul în care își exercită opțiunea, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, raportate la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului respectiv.

Prin urmare, din prevederile legale menționate, rezultă cu claritate că stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care optează pentru plată se raportează la valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se optează”, au precizat reprezentanții ANAF pentru Digi24.ro.

Așadar, majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026 nu determină recalcularea contribuției datorate pentru acest an.

Exemplu de calcul: Dacă o persoană fără venituri optează în 2026 pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, unde baza de calcul este reprezentată de valoarea a șase salarii minime brute aflate în vigoare la 1 ianuarie 2026:

-Salariul minim brut la 1 ianuarie 2026: 4.050 lei – Baza de calcul: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei – CASS datorată: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei Astfel, persoana care optează pentru plata CASS în cursul anului 2026 datorează 2.430 de lei (suma aferentă perioadei de asigurare de 12 luni)

Cât timp este valabilă asigurarea

După depunerea Declarației unice și îndeplinirea obligațiilor fiscale, persoana dobândește calitatea de asigurat pentru o perioadă de 12 luni, calculată de la data depunerii formularului, și nu până la sfârșitul anului calendaristic. La expirarea acestei perioade, cei care nu au devenit între timp asigurați prin salariu, pensie sau o altă situație prevăzută de lege pot opta din nou pentru plata contribuției.

De asemenea, dacă după depunerea declarației persoana intră, în cursul aceluiași an, într-o categorie exceptată de la plata CASS, contribuția deja datorată nu se recalculează.

Ce servicii medicale sunt acoperite

Odată cu dobândirea calității de asigurat, beneficiarul are acces la pachetul de servicii medicale acordate în sistemul public, în condițiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 și de Contractul-cadru al CNAS.

Acesta include consultații la medicul de familie și la medicii specialiști, analize și investigații medicale decontate, tratamente, spitalizare în unitățile aflate în contract cu CNAS și medicamente compensate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Plata CASS nu oferă automat dreptul la concedii medicale

Achitarea contribuției de asigurări sociale de sănătate asigură accesul la serviciile medicale din sistemul public, însă nu conferă automat dreptul la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele care nu obțin venituri supuse plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și doresc să beneficieze de concedii medicale plătite trebuie să încheie un contract distinct de asigurare pentru concedii și indemnizații cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență.

Pentru această formă de asigurare se datorează o contribuție lunară de 1%. Potrivit normelor în vigoare, venitul înscris în contract este reprezentat de venitul lunar sau, după caz, de media lunară a venitului declarat pentru plata CASS. Acesta nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară și nici mai mare de trei ori această valoare.

Cine beneficiază de asigurare fără plata CASS

Legea prevede și categorii de persoane care beneficiază de asigurare de sănătate fără să achite direct contribuția. Printre acestea se numără copiii cu vârsta de până la 18 ani și tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care urmează cursurile unei forme de învățământ și nu realizează venituri, inclusiv elevii, ucenicii, studenții și doctoranzii.

De aceleași prevederi beneficiază și tinerii proveniți din sistemul de protecție specială a copilului până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Sunt asigurate fără plata CASS și femeile însărcinate sau lăuzele, persoanele încadrate într-un grad de handicap, pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei, precum și pacienții incluși în programele naționale de sănătate pentru tratamentul afecțiunilor oncologice care nu realizează venituri.

Lista mai include persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate sau în arest preventiv, victimele traficului de persoane pe perioada prevăzută de lege, voluntarii din serviciile de urgență voluntare care activează în baza unui contract de voluntariat, precum și donatorii de celule stem hematopoietice, care beneficiază de această facilitate timp de 10 ani de la donare.