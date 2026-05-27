VIDEO | Bărbat de 62 de ani din Sebeș, sancționat după ce a fost prins conducând pe contrasens pe A1: Amendă de peste 4.000 de lei și 120 de zile fără permis. După sancțiune, i s-a făcut rău

Un bărbat de 62 de ani din Sebeș a fost depistat de polițiști în timp ce circula pe sens opus pe Autostrada A1, sensul de mers Sebeș–Deva, în zona kilometrului 312.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 4.050 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 120 de zile.

Bărbatul a acuzat o stare de rău, motiv pentru care polițistul a solicitat sprijinul unui echipaj medical.

Reamintim că, videoclipul, publicat pe o rețea de socializare, arată cum conducătorul auto a fost depistat și oprit, în cele din urmă, de oamenii legii. În imagini se poate observa cum șoferul se contrazice cu polițistul aflat la fața locului, părând că încearcă să își justifice acțiunile.

Citește și: VIDEO | Inconștiență fără margini. Șofer din Alba, prins circulând pe contrasens pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu: S-a certat cu un polițist

Ce spune Poliția Alba despre bărbatul prins conducând pe contrasens pe A1:

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea–Deva au intervenit, la data de 26 mai 2026, pentru oprirea unui autoturism care circula pe autostrada A1, pe sens opus.

În jurul orei 14.15, în timp ce desfășura activități de patrulare și control al traficului rutier, pe sensul de mers Sebeș–Deva, în zona kilometrului 312, echipajul de poliție a observat că, pe direcția Deva-Sebeș, se deplasa un autoturism, în sensul opus direcției de deplasare.

Pentru prevenirea producerii unui eveniment rutier, polițistul a oprit autospeciala de poliție pe banda de urgență, având în funcțiune semnalele luminoase și acustice, ulterior, fiind dispuse măsuri pentru oprirea traficului rutier, în condiții de siguranță, și scoaterea autoturismului în afara părții carosabile.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Sebeș, a condus autoturismul pe autostrada A1, pe sens opus.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 4.050 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 120 de zile.

Ulterior aplicării sancțiunii, bărbatul a acuzat o stare de rău, motiv pentru care polițistul a solicitat sprijinul unui echipaj medical. Acesta a fost preluat de echipajul medical sosit la fața locului și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulație și semnalizarea rutieră.

