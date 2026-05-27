Peste 40 de joburi disponibile la noua companie de transport din Aiud: Cum se fac înscrierile pentru concurs

Noua companie de transport local, în colaborare cu Primăria Municipiului Aiud, anunță deschiderea procesului de recrutare pentru formarea echipei TLA – Transport Local Aiud.

Sunt disponibile în total peste 40 de posturi.

Se caută: 32 șoferi categoria D (obligatoriu cu atestat profesional), 2 contabili, 4 controlori, un mecanic auto, o peroană pentru curățenie, un spălător Auto și un specialist IT.

Cum aplici și care sunt pașii?

*Depunerea CV-ului: Trimite CV-ul tău pe adresa de e-mail: [email protected]

Data limită: CV-urile se primesc până în data de 15.06.2026.

*Interviul de angajare:

Toate interviurile vor avea loc în aceeași zi: 15 iunie 2026

Ora de începere: 09:00

Locație: Noul sediu TLA – Municipiul Aiud, județul Alba, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 51C.

Pentru mai multe detalii și informații suplimentare este disponibil numărul de telefon: 0746021023.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

