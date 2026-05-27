Tânăr de 23 de ani din Aiud, ARESTAT preventiv: S-a îmbătat și a lovit cu un ciob de la o sticlă un bărbat în față. Victima a ajuns la Clinica Maxilo-Facială Cluj-Napoca
Tânărul de 23 de ani din Aiud care a rănt un bărbat în timp ce se afla într-un local din oraș a fost arestat prevenitv.
Potrivit Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, inculpatul, în vârstă de 23 de ani, a lovit persoana vătămată, de 40 de ani, cu pumnul în zona feţei, în timp ce ţinea în mână un ciob provenit de la o sticlă pe care inculpatul a spart-o cu scopul de a lovi persoana vătămată.
Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Aiud, iar ulterior la Clinica Maxilo-Facială Cluj-Napoca, pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale reparatorii.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:
În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 26.05.2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 23 de ani, pentru comiterea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, prevăzută de art. 193, alin. 1 şi alin. (2) și alin. 21 , lit. c) și d) din Codul penal.
În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în seara zilei de 25.05.2026, aflându-se în incinta unui bar din municipiul Aiud, jud. Alba, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi al unor discuţii în contradictoriu, inculpatul, în vârstă de 23 de ani, a lovit persoana vătămată, de 40 de ani, cu pumnul în zona feţei, în timp ce ţinea în mână un ciob provenit de la o sticlă pe care inculpatul a spart-o cu scopul de a lovi persoana vătămată.
În urma loviturilor, victimei i-au fost cauzate leziuni vizibile în zona feţei, care necesită pentru vindecare 15-17 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Aiud, iar ulterior la Clinica Maxilo-Facială Cluj-Napoca, pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale reparatorii.
La data de 25.05.2026, organele de cercetare penală au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar la data de 26.05.2026, urmare propunerii procurorului, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.
Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul organelor de poliție din cadrul Poliţiei Municipiului Aiud – Biroul de Investigaţii Criminale.
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
