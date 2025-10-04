VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate. Ce specialități puteți descoperi
VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate
A 8-a ediție a concursului Aventuri Culinare are loc, în acest an, la Ighiu. Zece echipe din România, dar și din țări învecinate, participă cu diferite preparate gustoase.
Concursul Aventuri Culinare se află la cea de-a 4-a ediție la Ighiu, iar în acest an doritorii se pot bucura de diferite preparate culinare la foc deschis. Printre echipele participante se numără și două din Budapesta și Szolnok.
Ziarul Unirea a avut ocazia să povestească cu unul dintre organizatorii concursului Aventuri Culinare, Duru Ștefan:
,,Am organizat acest concurs pentru că el este despre promovarea tradițiilor locale și complementar colegii noștri și prietenii din țările vecine vin cu o tradiție culinară internațională. Astăzi ne bucurăm de prezența a două echipe din Budapesta și Solnoc, care pregătesc preparate tradiționale ungurești. Avem echipe din București, Râmnicu Vâlcea sau echipe locale”, a povestit acesta.
Sub egida focului deschis
Fiecare produs preparat la a 8-a ediție a concursului Aventuri Culinare este făcut la foc deschis. Astfel, fiecare echipă a venit cu diferite produse culinare gustoase și de calitate, de care se poate bucura oricine. Printre delicatesele care se pot gusta la Ighiu se numără:
,,Tochitură, gulaș, carne de struț, sarmalele și o unicitate, să spunem, pentru că este prima dată, avem un grup de copii de la București care s-au înscris în concurs cu clătite.
După cum văd până acum, pentru că ei au reușit să fie preparatul mai repede, gata, ei sunt cei care au livrat cele mai multe preparate, celor care sunt prezenți, pentru că clătita ajunge mai repede decât gulașul pe masă”, a spus Duru Ștefan.
Intrare liberă și mâncare pe gratis
De jurizarea concursului se ocupă trei oameni care cunosc tainele bucătării și care lucrează în restaurante. Imparțialitatea nu este o problemă, deoarece, după cum recunoaște și Duru Ștefan, nu au existat vreodată plângeri cu privire la acest aspect.
Toți participanții de la concursul Aventuri Culinare se pot bucura de intrare liberă. Mai mult decât atât, vor primi gratis, în limita stocului disponibil, mâncarea preparată de cele 10 echipe pe gratis.
,,Întotdeauna a fost gratis și eu cred că dacă el nu o să mai fie gratis, eu nu o să-l mai organizez”, a încheiat Duru Ștefan, președintele Grup IPA VIP
