VIDEO | Avans important al lucrărilor de pe Autostrada Transilvaniei: Sute de muncitori pe șantier

Avans important al lucrărilor de pe Autostrada Transilvaniei: Sute de muncitori pe șantier

Vești bune de pe Autostrada Transilvania: lucrările între Nădăşelu şi Zimbor au ajuns la 94%, în timp ce pe segmentul Zimbor – Poarta Sălajului, progresul a trecut deja de 98%, a anunțat, vineri, 27 martie 2026, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, pe şantier lucrează sute de muncitori, care în această perioadă execută lucrări importante, de la aşternerea stratului de uzură până la montarea instalaţiilor electrice pentru iluminat.

Șeful CNAIR a precizat că, în paralel, avansează şi lucrările la nodul rutier de la Românaşi.

Stadiu de realizare a acestora a ajuns la 45%.

Autorităţile estimează că toate aceste tronsoane vor fi gata până la finalul anului. Valoarea contractelor depăşeşte 2,5 miliarde de lei.

