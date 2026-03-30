VIDEO | Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute din Târnăveni: Le-a purtat în brațe și în spate 3 kilometri, până a ajuns la autorități
Rebeca și Melisa, fetițele de 4 și 5 ani, dispărute în Târnăveni, județul Mureș, au fost găsite și salvate de Aurel Frandeș, un pădurar de la Ocolul Silvic Luduș.
El a participat zeci de ore la căutări și le-a descoperit pe cele două fetișe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat, speriate. Nu a stat pe gânduri și a anunțat imediat autoritățile.
Cu toate acestea, din cauza terenului extrem de dificil și a imposibilității echipelor de a interveni în zonă, bărbatul a fost nevoit să coboare purtând una dintre fetițe în spate și pe cealaltă în brațe. După aproximativ 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și a dus la bun sfârșit misiunea de salvare.
,,Colegul nostru, Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș, le-a salvat pe cele două fetițe date dispărute în Târnăveni. După ce a participat mai bine de 36 de ore la căutări, le-a găsit pe cele două micuțe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat. Fetițele erau speriate și plângeau. Aurel Frandeș a anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe. După o distanță de 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță.
Suntem mândri de fapta colegului nostru, îl felicităm și îi adresăm mulțumiri pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru a ajuta comunitatea locală!”, se arată într-un mesaj publicat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
Reamintim că, aproximativ 500 de persoane au fost implicate în căutări. Echipele au folosit câini de urmă, drone, ATV-uri și mașini de teren, iar zona a fost verificată inclusiv pe câmpuri și în apropierea pădurilor, în condiții dificile, pe ploaie torențială.
,,Rebeca și Melisa sunt în siguranță! Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță. Vă mulțumim tuturor celor care nu ați rămas indiferenți. Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor – datorită lor, această poveste are un final fericit!”, se arată într-un mesaj publicat de MAI pe o rețea de socializare.
Sursă VIDEO: IPJ Mureș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Amenzi de până la 10.000 de lei pentru agresorii care nu merg la consiliere psihologică: Trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie
Amenzi de până la 10.000 de lei pentru agresorii care nu merg la consiliere psihologică: Trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie Agresorii faţă de care instanţele din România emit ordine de protecţie vor fi obligaţi să urmeze consiliere psihologică. Pot apela la psihologii colaboratori cu Serviciile de Probaţiune sau pot merge la […]
Călin Georgescu, fără venituri salariale de aproape 2 ani: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Călin Georgescu, fără venituri salariale de aproape 2 ani: „Dumnezeu ne ține pe toți” Date oficiale arată că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu a mai obținut venituri salariale de aproape doi ani. Deși a predat anterior la Universitatea din Pitești, instituție afiliată Universitatea Politehnica din București, contractul său de muncă este suspendat […]
30-31 martie 2026 | Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 30 martie 2026, o informare meteo de vânt și ploi, respectiv ninsori la munte, care vizează întreg teriotirul României în perioada 30 martie 2026, ora 10.00 – 31 martie 2026, ora 10.00. Potrivit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
