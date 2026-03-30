FOTO | ALERTĂ în Mureș: Două fetițe de 4 și 5 ani din Târnăveni, dispărute de 24 de ore, căutate de peste 500 de persoane. Ce au găsit localnicii și ce spun polițiștii despre varianta răpirii

ALERTĂ în Mureș: Două fetițe de 4 și 5 ani din Târnăveni, dispărute de 24 de ore, căutate de peste 500 de persoane. Ce au găsit localnicii și ce spun polițiștii despre varianta răpirii

Este alertă în Mureș, după ce două fetițe, de 4 și 5 ani, au dispărut duminică, 29 martie 2026, dintr-un cartier aflat la marginea orașului Târnăveni. Micuțele au fost văzute ultima dată ieri după-amiază, în timp ce se jucau la doar câțiva metri de casă.

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că o persoană ar fi luat cele două minore, de 4, respectiv 5 ani, din Târnăveni, cu un autoturism, IPJ Mureș face următoarele precizări:

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, persoana surprinsă în imaginile apărute pe rețelele de socializare a fost identificată, iar până la acest moment nu există indicii care să confirme implicarea acesteia într-o eventuală faptă de răpire.

În paralel cu activitățile de căutare a minorelor, polițiștii desfășoară verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt, inclusiv prin verificarea persoanelor, autovehiculelor și analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Orice informație de interes va fi comunicată public, cu operativitate, imediat ce aceasta va fi verificată și confirmată”

Alarma a fost dată de rudele în grija cărora se aflau copilele, după ce acestea nu au mai fost găsite în zonă. De atunci, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare, la care participă polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști, dar și sute de localnici.

„La ora 5 m-o sunat cuscra să vin c-o dispărut Rebeca. Unde s-o mai caut, unde să mă mai duc? Nu are cum așa ceva, cineva a luat fata, nu are cum să plece copila, am căutat în toate pădurile, prin gropi, pe unde am apucat…”, a spus bunica Rebecăi, potrivit Știrilor Pro TV.

Vecinii spun că prin localitate a umblat un microbuz cu numere de înmatriculare din Bulgaria și nu exclud ca fetele să fi fost răpite.

Unul dintre localnici i-a povestit unui poliţist ce a aflat de la un alt localnic: „Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul. De ce nu se verifică maşina aceea?”.

În total, aproximativ 500 de persoane sunt implicate în căutări. Echipele folosesc câini de urmă, drone, ATV-uri și mașini de teren, iar zona a fost verificată inclusiv pe câmpuri și în apropierea pădurilor, în condiții dificile, pe ploaie torențială. Cu toate acestea, localnicii care participă la căutari nu au găsit decât gălețile cu care fetițele se jucau înainte să dispară.

Autoritățile iau în calcul toate ipotezele, inclusiv varianta unei răpiri, având în vedere că micuțele au dispărut dintr-o zonă restrânsă, aproape de locuință. Sunt verificate peste 140 de camere de supraveghere din oraș, în încercarea de a reconstitui traseul acestora.

Semnalmentele fetițelor dispărute

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, Melisa-Ariana Forgaci şi Rebeca-Alexandra Buta au plecat din curtea casei unde locuiesc duminică, în jurul orei 14:00.

Potrivit semnalmentelor, Rebeca-Alexandra Buta, în vârstă de 5 ani, are aproximativ 100-110 cm înălțime, 20 de kilograme, ochi căprui și păr negru, creț, prins în coadă. La momentul dispariției purta o rochie alb cu roșu, o bluză albă cu puncte negre, dresuri albe cu model negru și papuci roz cu model Mickey Mouse.

Melisa-Ariana Forgaci, de 4 ani, are între 80 și 100 cm înălțime, cântărește aproximativ 18-20 de kilograme, are ochi căprui și păr negru, prins în două codițe. Era îmbrăcată cu o bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse, colanți roz și papuci albaștri.

Autoritățile fac apel la populație și transmit că orice informație care poate ajuta la găsirea celor două fetițe trebuie transmisă de urgență la 112. Operațiunile de căutare continuă.

„La data de 29 martie 2026, în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00, minorele BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani şi FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani, au plecat din curtea adresei de domiciliu, aflat în municipiul Târnăveni, fără a mai reveni”, a anunțat duminică seară IPJ Mureş.

UPDATE; IPJ Mureș, luni, 30 martie 2026, ora 15.15:

În contextul informațiilor apărute, referitoare la identificarea unor obiecte care ar aparține minorelor căutate, facem precizarea că, în cadrul activităților desfășurate, au fost identificate găleți în zona de căutare.

La acest moment, nu există date sau indicii care să confirme că aceste obiecte aparțin sau au fost utilizate de cele două minore.

De asemenea, subliniem faptul că, raportat la caracteristicile acestora, astfel de obiecte sunt dificil de transportat de către copii de vârsta celor două minore.

Activitățile de căutare și verificare sunt desfășurate în continuare, iar orice informație relevantă, confirmată în urma verificărilor, va fi comunicată public cu operativitate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI