VIDEO ASTĂZI | Demonstrații și teste cu scule profesionale Milwaukee în Cetatea Alba Carolina: ,,Totul este pregătit”

VIDEO ASTĂZI | Demonstrații și teste cu scule profesionale Milwaukee în Cetatea Alba Carolina

Evenimentul Big Red Milwaukee 2025 din Alba Iulia are loc astăzi, 7 octombrie, în Cetatea Alba Carolina, lângă Casa de Cultură a Sindicatelor.

Doritorii și pasionații de scule profesionale și semi-preofesionale sunt așteptați de echipele pregătite să ofere demonstrații și diferite teste.

,,Sunteți prezenți la evenimentul nostru Big Red Milwaukee din Alba Iulia. Vă așteptăm în număr cât mai mare, totul este pregătit.

Avem echipele care vă fac demonstrații și tot ce ține de partea sculelor profesionale și semi-profesionale”, a transmis Ovidiu Ordean, manager în cadrul CTC Group, pentru Ziarul Unirea.

Evenimentul are loc astăzi, 7 octombrie, între orele 10:00 și 15:00 în parcarea autocarelor de lânga Casa de Cultură a Sindicatelor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI