VIDEO| Arya, câinele pierdut la Teiuș, găsit lângă Pitesti după o săptămână. A străbătut peste 250 de kilometri în căutarea stăpânului

Un bărbat din Oradea oferea o recompensă uriașă oricărei persoane îi poate furniza informații despre câinele familiei, care s-a pierdut în timp ce tranzita orașul Teiuș. Patrupedul a fost descoperit lângă Pitești, în seara de 26 august, având urme de răni din posibile altercații cu alți câini.



La o oprire pe traseu, cainele a sarit din cusca amenajata in remorca atasata automobilului cu intentia de a urca in fata, langa stapan. Tanarul nu si-a dat seama ce s-a intamplat decat dupa multi kilometri. Nu i-a fost clar nici in care punct al traseului a disparut cainele.

A anuntat pe Facebook problema, iar cineva i-a spus in aceeasi zi, de 19 august, ca vazuse cainele in localitatea Teius, judetul Alba, alergand pe strazi. Animalul a fost imposibil de reperat ulterior.

Tanarul proprietar a pus si recompensa de 1.000 de euro pentru gasirea Aryiei, iar o operatiune de cautare impresionanta, in care au fost implicati iubitorii de animale din zona Ardealului, a fost declansata.

Proprietarul era ingrijorat si de faptul ca un caz similar petrecut cu o saptamana inainte undeva in Europa s-a soldat cu impuscarea animalului de catre oamenii care erau convinsi ca au de-a face cu un lup.

In mod miraculos, Arya a fost descoperita langa Pitesti, in seara zilei de 26 august. Era sleita de puteri, schiopatand si avand urme de rani din luptele cu alti caini.

Ea este Arya. Din păcate a sarit din remorca in care se afla dupa ce si-a deschis cusca cu intentia de a merge la stapan la masina , insa acesta plecase de pe loc fara sa observe si a mers pana in alt oras. Nu se stie exact unde a sarit, insa se pare ca ea a fost vazuta in Teiuş (el mergand Cluj-Sibiu). Cu o saptamana inainte de pierderea ei a fost impuscata o alta femela pierduta din aceeasi rasa asa ca am stat toti cu sufletul la gura sperand sa nu aiba aceeasi soarta. Solidaritatea de care au dat dovada oamenii a fost de neimaginat.

Nu m-am asteptat vreodata sa vad atatia oameni iesind la cautari in zone si in orase unde se parea ca ar fi fost observata, in special in Teius si Aiud. Au fost multe alarme false si confuzii si asta a pus lumea pe drumuri. Am pus o recompensa mare ca sa o ajutam sa valoreze vie mai mult decat moarta si sa afle lumea de ea.

Nu stiu daca asta a tinut o in viata sau doar determinarea si atentia ei, insa cert este ca ne-a dat o lectie de supravieturire, fix de ziua internationala a catelului, cand a cerut ajutorul unor baieti speciali , langa Pitesti! Nu intrebati cum a ajuns acolo, insa poza asta spune ca era hotarata sa ajunga acasa si a inteles ca doar cu ajutorul oamenilor o poate face. Se uita dupa masini si era epuizata, lovita la picior, cu urme de la luptele cu alte animale.

Acum ea este bine si este cu Munteanu Alex la casa ei. Tot drumul spre casa a dormit cu nasul langa el iar la despartirea de baietii care au ajutat-o , i-a pupat si le-a multumit. Recompensa de 1000de euro a fost refuzata categoric de catre cei ce au gasit-o si nu au acceptat decat plata drumului de la Pitesti la Sibiu unde s-au intalnit cu Alex si cateva beri in cinstea ei.(A stiut sa-i aleaga) .

Avem oameni faini in tara! Pe mine m-au convins ca pot crede in continuare in cei din jur. video-ul este facut atunci cand au dat de ea. Ochii spun prin cate a trecut biata de ea pe Valea Oltului. A tinut directia in care a vazut ca a plecat masina si a sperat sa dea de ea. A fost preferata mea de cand era mica, acum ce sa mai zic?”, este mesajul stăpânului postat pe o rețea de socializare, fericit că și-a regăsit prietenul patruped.

Sursa: ziare.com