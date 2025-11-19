VIDEO | Aproape 200 de copaci urmează să fie plantați în Alba Iulia: Aluni și frasini în mai multe zone ale municipiului

Astăzi, în Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării, au fost aduși aproximativ 200 de copaci, printre care aluni și frasini, care urmează să fie plantați în mai multe zone ale municipiului.

Echipaje specializate au intervenit la fața locului pentru a organiza aducerea și pregătirea puieților, asigurând astfel o plantare corespunzătoare și o dezvoltare sănătoasă a noilor arbori.

Copacii sunt achiziționați prin contractul Primăriei Alba Iulia pentru spații verzi.

Alunul nu este pretențios față de temperatură și suportă bine gerul. În perioada de repaus vegetativ poate rezista chiar și la -30℃, însă florile sunt sensibile și pot fi afectate la aproximativ -5℃, mai ales că înflorirea are loc între ianuarie și martie. Pe măsură ce mugurii încep să se umfle, rezistența plantei la frig scade, iar aceștia pot fi afectați de temperaturi de -10℃.

Frasinul comun, este un arbore impunător, cu o prezență elegantă în peisajele urbane și rurale. Poate atinge înălțimi de 12-18 m, cu o coroană ovală, rar piramidală la exemplarele tinere, devenind mai largă și bogată odată cu maturitatea. Trunchiul este drept, cu scoarță netedă la tinerețe, gri-verzuie, care devine crăpată și cenușie odată cu vârsta.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI