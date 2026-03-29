VIDEO | Apariție surprinzătoare în Alba: Elan filmat de reprezentanții AJVPS, pe un teren din județ. ,,S-a stabilit pe un fond de vânătoare gestionat de noi”

Apariție surprinzătoare în Alba: Elan filmat de reprezentanții AJVPS, pe un teren din județ. ,,S-a stabilit pe un fond de vânătoare gestionat de noi”

Un elan a fost observat de specialiştii AJVPS Alba pe un teren ce ar fi situat pe unul din fondurile cinegetice gestionate de aceștia. Imagini filmate cu animalul au fost postate pe rețelele de socializare duminică, 29 martie 2026.

Elanul ar fi fost zărit pentru prima dată în urmă cu o lună, în februarie 2026, în aceeași zonă. Astăzi, animalul și-a făcut din nou apariția, fiind și filmat de unul din reprezentanții AJVPS Alba.

,,Apariție surpriză pe unul dintre fondurile cinegetice gestionate de AJVPS Alba.

Văzut prima dată în urmă cu o lună, acest elan s-a stabilit pe un fond de vânătoare gestionat de noi. Astăzi a fost văzut din nou în aceeași zonă”, a scris Felix Bogdan Dragomir pe Facebook.

