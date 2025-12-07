VIDEO | Ansamblul Valea Târnavelor, primire EMOȚIONANTĂ la Blaj, după câștigarea finalei The Ticket 2025: Sute de localnici i-au așteptat în Piața 1848 din municipiu
Sute de localnici s-au strâns duminică seara în Piața 1848 din Blaj pentru a-i întâmpina la întoarcerea acasă pe membrii Ansamblului Valea Târnavelor, după câștigarea finalei The Ticket 2025.
Piața 1848 a devenit neîncăpătoare pentru oamenii care s-au adunat pentru a-i felicita pe câștigătorii marelui premiu de 100.000 de euro. Tinerii au fost întâmpinați cu aplauze, confetti și multă bucurie de familii, apropiați, dar și alți blăjeni, mândri de reușita Ansamblului.
După imbrățișări și felicitări, membrii Ansamblului Valea Târnavelor au încins un joc chiar în Piața 1848, alăturându-li-se și unii localnici.
După 13 ediții pline de emoții, spectacol la superlativ, momente ce au luat publicului prin surprindere sau au stârnit discuții aprinse la masa juriului, în care s-a râs, s-a plâns, s-a simțit emoția la superlativ și s-a făcut show de cinci stele, Ansamblul Valea Târnavelor a fost desemnat marele câștigător.
Tinerii artiști din Ansamblul Valea Târnavelor din județul Alba au reușit să aducă tuturor o surpriză de proporții. Păstrându-și spiritul de ansamblu folcloric, artiștii au îndrăznit să aducă în marea finală ceva complet neașteptat.
Cu multă energie și cu zâmbetul pe buze, cei mici (și cei mai mari) au umplut scena cu mișcări amețitoare, aducând astfel în platou un show de zile mari, alcătuit din mai multe colaje muzicale. Printre costumele tradiționale am putut să vedem și pe Mos Crăciun și spiridușul său, care au scos surprize din sac. Și astfel, o întreagă poveste s-a născut pe scena The Ticket.
