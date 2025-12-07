Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Ansamblul Valea Târnavelor, primire EMOȚIONANTĂ la Blaj, după câștigarea finalei The Ticket 2025: Sute de localnici i-au așteptat în Piața 1848 din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ansamblul Valea Târnavelor, primire EMOȚIONANTĂ la Blaj, după câștigarea finalei The Ticket 2025: Sute de localnici i-au așteptat în Piața 1848 din municipiu

Sute de localnici s-au strâns duminică seara în Piața 1848 din Blaj pentru a-i întâmpina la întoarcerea acasă pe membrii Ansamblului Valea Târnavelor, după câștigarea finalei The Ticket 2025.

Piața 1848 a devenit neîncăpătoare pentru oamenii care s-au adunat pentru a-i felicita pe câștigătorii marelui premiu de 100.000 de euro. Tinerii au fost întâmpinați cu aplauze, confetti și multă bucurie de familii, apropiați, dar și alți blăjeni, mândri de reușita Ansamblului.

Citește și: VIDEO | Ansamblul Valea Târnavelor marii CÂȘTIGĂTORI ai finalei The Ticket 2025: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro

După imbrățișări și felicitări, membrii Ansamblului Valea Târnavelor au încins un joc chiar în Piața 1848, alăturându-li-se și unii localnici.

După 13 ediții pline de emoții, spectacol la superlativ, momente ce au luat publicului prin surprindere sau au stârnit discuții aprinse la masa juriului, în care s-a râs, s-a plâns, s-a simțit emoția la superlativ și s-a făcut show de cinci stele, Ansamblul Valea Târnavelor a fost desemnat marele câștigător.

Tinerii artiști din Ansamblul Valea Târnavelor din județul Alba au reușit să aducă tuturor o surpriză de proporții. Păstrându-și spiritul de ansamblu folcloric, artiștii au îndrăznit să aducă în marea finală ceva complet neașteptat.

Cu multă energie și cu zâmbetul pe buze, cei mici (și cei mai mari) au umplut scena cu mișcări amețitoare, aducând astfel în platou un show de zile mari, alcătuit din mai multe colaje muzicale. Printre costumele tradiționale am putut să vedem și pe Mos Crăciun și spiridușul său, care au scos surprize din sac. Și astfel, o întreagă poveste s-a născut pe scena The Ticket.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

7 decembrie 2025

De

Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului În preajma sărbătorilor de iarnă, când gândurile ni se întorc firesc spre ceea ce este mai cald și mai omenesc în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 decembrie 2025

De

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca Luni, 1 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a fost invitat să participe la prima ediție a Galei Editurii Școala Ardeleană, care a avut loc la Cluj-Napoca, la Casa de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Turnul din Zlatna, clădire emblematică pentru perioada comunistă, încă veghează mica urbe din Apuseni. Coșul de dispersie de peste 200 de metri, între nostalgia locurilor de muncă dispărute și amintirea unei epoci a poluării

Mădălina Opriș

Publicat

acum 3 ore

în

7 decembrie 2025

De

Turnul din Zlatna, clădire emblematică pentru perioada comunistă, încă veghează mica urbe din Apuseni. Coșul de dispersie de peste 200 de metri, între nostalgia locurilor de muncă dispărute și amintirea unei epoci a poluării Zlatna, fost oraș muncitoresc din județul Alba, păstrează încă o clădire emblematică pentru perioada comunistă, chiar și după mai bine de 35 de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 6 ore

Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în zonele unde nu există bancomate

Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în...
Actualitateacum 9 ore

Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă”

Temele pentru acasă primite de elevi, limitate prin ordine ale ministrului Educației: ,,Nu trebuie să fie o corvoadă” Ministrul Educației,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 38 de minute

VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului

Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A...
Ştirea zileiacum o oră

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, participant la un eveniment de înaltă ținută dedicat Zilei Naționale a României: Gala editurii Școala...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni

INCENDIU la o anexă gospodărească din Bistra. Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei...
Curier Județeanacum 8 ore

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră

INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...
Politică Administrațieacum 5 ore

Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect

Infrastructură rutieră modernizată într-un sat din Galda de Jos: Străzile incluse în proiect Prin proiectul ,,Modernizare infrastructură rutieră în satul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea