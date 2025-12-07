VIDEO | Ansamblul Valea Târnavelor marii CÂȘTIGĂTORI ai finalei The Ticket 2025: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro

Ansamblul Valea Târnavelor a câștigat marea finală The Ticket: Artiștii din Alba au plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro

S-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, în ediția din data de 6 decembrie 2025. Ansamblul Valea Târnavelor a plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro.

După 13 ediții pline de emoții, spectacol la superlativ, momente ce au luat publicului prin surprindere sau au stârnit discuții aprinse la masa juriului, în care s-a râs, s-a plâns, s-a simțit emoția la superlativ și s-a făcut show de cinci stele, marii câștigători au fost în sfârșit anunțați.

La finalul fiecărei ediții, un finalist a fost ales și iată că acum, în ediția din 6 decembrie 2025, cei mai buni dintre cei buni s-au întrecut într-o finală spectaculoasă. La finalul acestui maraton artistic s-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, din data de 6 decembrie 2025.

Emisiunea The Ticket a adus spectatorilor și telespectatorilor un regal de distracție în fiecare săptămână, timp de 13 ediții. La finalul acestui maraton de show-uri în care am avut parte de un adevărat carusel de emoții, cei mai buni dintre cei buni au urcat din nou pe scenă și am putut să îi revedem și să îi votăm, ca la final să aflăm cine a câștigat marele premiu!

Telespectatorii au fost cei care au avut ultimul cuvânt de această dată, pentru că marele câștigător a fost desemnat în urma SMS-urilor venite de la ei.

Ansamblul Valea Târnavelor au făcut spectacol de zile mari în finala The Ticket

Și de data aceasta, tinerii artiști din Ansamblul Valea Târnavelor din județul Alba au reușit să aducă tuturor o surpriză de proporții. Păstrându-și spiritul de ansamblu folcloric, artiștii au îndrăznit să aducă în marea finală ceva complet neașteptat. Cu multă energie și cu zâmbetul pe buze, cei mici (și cei mai mari) au umplut scena cu mișcări amețitoare, aducând astfel în platou un show de zile mari, alcătuit din mai multe colaje muzicale. Printre costumele tradiționale am putut să vedem și pe Mos Crăciun și spiridușul său, care au scos surprize din sac. Și astfel, o întreagă poveste s-a născut pe scena The Ticket.

„Nu am cuvinte, sunteți absolut extraordinar, m-ați lăsat fără cuvinte, m-ați impresionat”, a zis Micutzu, vizibil impresionat de prestația micilor artiști.

La final, după ce toți finaliștii au urcat pe scenă, votul telespectatorilor a fost acela care a decis cine a câștigat marea finală The Ticket, din data de 6 decembrie 2026. Nelu Cortea și Cătălin Bordea au anunțat artiștii clasați pe primele tre locuri: Swans Nightmare, Duo Romance și Ansamblul Valea Târnavelor.

Apoi, bucuria a fost mare când s-a anunțat cine a câștigat finala The Ticket. Așadar, marele premiu în valoare de 100.000 de euro a mers la Ansamblul Valea Târnavelor!

A fost o seară de vis, în care momentele de acrobații periculoase și spectaculoase s-au îmbinat armonios cu momentele de muzică, dans și show vizual.

