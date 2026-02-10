VIDEO | Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii în Alba Iulia

Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii în Alba Iulia

Ansamblul folcloric din Blaj laureat al ediției 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea. Astfel, Ansamblul „Valea Târnavelor” va avea o grupă pentru copii în Alba Iulia.

„Ansamblul „Valea Târnavelor” își deschide porțile în Alba Iuli, în data de 16 februarie, începând cu ora 16.00, pe strada Abrudului, numărul 10. Așteptăm copii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. Mai multe detalii la numărul de telefon 0728 244 035.

Vină și tu alături de noi să simți gustul dulce al succesului! Doamne Ajută!”, a transmis într-un mesaj video coordonatorul ansamblului, Mihai Gogîță.

În decembrie 2025 ansamblul folcloric din „Mica Romă” a triumfat în marea finală „The Ticket”, câștigând marele premiu de 100.000 de euro.

Cu multă energie și cu zâmbetul pe buze, cei mici (și cei mai mari) au umplut scena cu mișcări amețitoare, aducând astfel în platou un show de zile mari, alcătuit din mai multe colaje muzicale.

