VIDEO | Anamaria Gavrilă se retrage din cursa pentru Cotroceni. George Simion rămâne candidatul „suveraniștilor” la prezidențiale

Anamaria Gavrilă se retrage din cursa pentru Cotroceni. George Simion rămâne candidatul „suveraniștilor” la prezidențiale

Anamaria Gavrilă, președinta POT, și-a anunțat, miercuri, 19 martie 2025, retragerea candidaturii sale de la prezidențiale, lăsându-l pe George Simion candidatul „suveraniștilor”. Lidera POT a explicat că „s-a luat hotărârea ca împreună să îl susținem pe cel care are cele mai multe șanse”.

„Continuăm lupta pentru revenirea la democrație. (…) Suntem împreună și împreună vom fi și de acum înainte. Așa cum v-am promis înainte de a rămâne vreo candidatură definitivă, unul dintre noi îl va susține pe celălalt”, a anunțat George Simion, miercuri, într-un mesaj video postat pe Facebook, în care apare alături de Anamaria Gavrilă.

„Eu mă voi retrage, ca să nu apar pe buletinul de vot”

Anamaria Gavrilă a explicat de ce a luat această decizie.

„S-a luat hotărârea ca împreună să îl susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partid, așa cum a spus și domnul Călin Georgescu si să susținem această mișcare, dându-i toate șansele. Așadar, eu mă voi retrage, ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile. Ne place, nu ne place, este un număr limitat de candidați pe care îi avem pe buletinul de vot și noi trebuie să alegem cu sufletul si să înțelegem si să respectăm decizia domnului Călin Georgescu, pe care a luat-o împreună cu noi”, a spus Anamaria Gavrilă.

„Vom fi în fiecare zi împreună”

Președintele AUR, George Simion, a transmis un mesaj pentru susținătorii săi:

„Ducem mișcarea suveranistă mai departe și continuăm ce am început. Vom fi în fiecare zi împreună și vom fi împreună cu voi uniți în conștiință, uniți în cuget și simțiri. Mergem până la capăt! Nu este vorba de o persoană, ci de un principiu. Doamne ajută!”.

Liderul AUR i-a mulțumit președintei POT, Anamaria Gavrilă, „pentru sprijinul și determinarea de a rămâne uniți!”

„Împreună continuăm lupta pentru revenirea la normalitate. Luptăm cu hotărâre pentru a obține o victorie istorică și pentru a face dreptate! Voința poporului trebuie ascultată!”, a adăugat George Simion.

Amintim că Judecătorii CCR au respins, miercuri, 19 martie, contestațiile depuse împotriva candidaturii șefei POT, Anamaria Gavrilă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI