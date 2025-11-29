Rămâi conectat

VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Festival de Romania 2025

,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii

Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia are loc an de an, de Ziua Națională a României la Alba Iulia, cu participarea a sute de copii cadre didactice din toată țara.

Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia

Evenimentul a început sâmbătă dimineața, la ora 10 cu parada portului popular. Copiii au defilat de la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan până la Sala Unirii. De la ora 11.00, are loc prezentarea soliilor Unirii, unde participanții își prezintă mesajele lor de bucurie că se află în inima ţării, la Alba Iulia, pentru a cinsti cum se cuvine Marea Unire și Ziua Națională a României.

Evenimentul va continua de la ora 14.30 cu un spectacol folcloric de dansuri şi cântece populare la Centrul Multifuncțional „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia.

Programul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, mai cuprinde Festivalul Național Studențesc “Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a, cu un concert susținut de Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu „Viață de Român” și un recital Grigore Gherman, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, de la ora 18.00.

Seara se va încheia în Piața Cetății cu concerte Argatu’, CA Band, David Ciente & Maria Chivu & Grupul Jianca.

