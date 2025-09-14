VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”

Un eveniment unic în România și în lume a intrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness. Proiectul „Masa care Unește”, inițiat de albaiulianca Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World, a stabilit un nou record mondial cu o masă de 2760 de metri lungime, la care s-au așezat peste 10.000 de oameni.

Pentru Alexa Vîlcan, reușita nu este doar o performanță omologată internațional, ci și o dovadă a forței comunității. „Îți dai seama câte poți face în viața asta cu oameni. E extraordinar”, a spus ea după momentul omologării.

Organizarea, spune Alexa Vîlcan, a fost posibilă doar datorită unei echipe dedicate și a spiritului celor implicați: „Am o echipă minunată. Fără toți oamenii ăștia, nu eram acum aici. Și asta ce vedeți voi aici, recordul ăsta, vă promit din experiența vieții mele că ăsta e cel mai uman record care există în cartea recordurilor. Că aici îs implicați cei mai cei oameni.”

„Au fost o dovadă de oameni și cu ei, orice-i posibil. Mă bucur tare că au crezut, că au ajutat și că au făcut tot ce s-a putut și că de aia există recordul: că sunt ei” – a fost mesajul său către participanți

Evenimentul nu s-a încheiat odată cu omologarea recordului. În această seară, atmosfera de sărbătoare continuă la Alba Iulia cu spectacole și momente artistice, care vor aduce împreună participanții la una dintre cele mai mari manifestări comunitare organizate vreodată în România.

