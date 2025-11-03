VIDEO | Alba Iulia se pregătește pentru 1 decembrie 2025. Manifestările vor include parade, evenimente culturale și inaugurarea casei primului primar român – Camil Velican
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a oferit un interviu pentru ziarulunirea.ro în care a dezvăluit detalii despre programul pregătit pentru Ziua Națională, dar și o premieră: inaugurarea casei lui Camil Velican, primul primar român al orașului. Edilul a precizat că manifestările vor include atât tradiționala paradă militară, cât și momente culturale, sportive și artistice, pregătite pentru albaiulieni și vizitatorii din întreaga țară.
„Așteptăm în această săptămână confirmarea premierului și a domnului ministru Attila Cseke că se va aproba ordonanța prin care ne vor fi alocate fondurile solicitate. Noi am cerut 600 de mii, iar Consiliul Județean undeva la 400 de mii, deci întreaga finanțare ar fi în jur de un milion de lei. Sunt parteneri și Prefectura Alba, chiar dacă nu fac cheltuieli directe”, a explicat primarul Gabriel Pleșa.
Un program complet pentru albaiulieni și vizitatori
Primarul a subliniat că, în ciuda perioadei dificile și a măsurilor de austeritate, programul zilei de 1 decembrie va fi la fel de bogat ca în anii trecuți. „Vom avea parada militară, evenimente culturale, sportive, artistice, foc de artificii și chiar parada portului popular. Atât noi, cât și Consiliul Județean lucrăm la aceste programe pentru ca totul să se desfășoare perfect”, a declarat Gabriel Pleșa.
Edilul a explicat și logistica pregătirilor: „Sperăm să primim fondurile în timp util, ca să putem începe achizițiile și tot ce e nevoie pentru desfășurarea manifestărilor în bune condiții. În anii trecuți, zeci de mii de oameni au participat la Alba Iulia, iar eu sunt convins că și anul acesta publicul va veni în număr mare.”
Casa primului primar român, Camil Velican
Un moment special al sărbătorii va fi inaugurarea casei lui Camil Velican, primul primar român al municipiului Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat în premieră acest eveniment pentru ziarulunirea.ro:
„Am introdus în programul manifestărilor dorința mea veche și a comunității: inaugurarea casei lui Camil Velican. Punând astfel pe harta turistică a orașului un obiectiv important, mai ales în zona de jos a municipiului, unde lipsesc astfel de repere. Va fi o casă memorială, iar aici, acum 107 ani, s-au scris și semnat toate actele Unirii.”
Primarul a mai explicat că inaugurarea ar putea fi realizată chiar înainte de 1 decembrie: „Poate nu chiar în 1 decembrie, poate în 30 noiembrie, să vedem cum aranjăm programul sărbătorilor, dar oricum va fi în preajma zilei de 1 decembrie.”
Evenimentul de Ziua Națională va avea un program complet, potrivit lui acestuia: „Vom avea un program normal, cu toate ingredientele: paradă, evenimente culturale, masa populară și, sperăm, vreme bună. În ultimii ani, la Alba Iulia au venit zeci de mii de oameni, iar anul trecut, la Jubileul de 105 ani, cifrele au fost record. Sunt convins că lumea va veni și în acest an și îi invit pe toți încă de pe acum.”
Primarul a menționat că, odată aprobată ordonanța de finanțare, autoritățile vor demara imediat achizițiile și toate pregătirile necesare pentru desfășurarea evenimentelor în condiții optime.
