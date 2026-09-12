Video | Aiudul aleargă din nou: „Aiud Green Run by DP World” 2026, trei curse și sute de participanți
Aiudul aleargă din nou: „Aiud Green Run by DP World” 2026, trei curse și sute de participanți
Municipiul Aiud a devenit, sâmbătă, 12 septembrie 2026 punct de întâlnire pentru pasionații de alergare, odată cu desfășurarea unei noi ediții a Aiud Green Run by DP World, competiție care combină sportul în aer liber cu promovarea unui stil de viață activ și a valorilor ecologice. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Aiud, împreună cu Asociația Dr. Brendus Gyula Egyesület.
Competiția din acest a programat trei probe: semimaratonul de 21 de kilometri, crosul de 8 kilometri și Family Run, cursă de 2 kilometri destinată familiilor. Semimaratonul reprezintă proba principală, cu un traseu care valorifică peisajele din jurul Aiudului, în timp ce traseul de cros trece prin zona Pădurii Poligon și a oferit participanților un punct de belvedere asupra orașului.
Potrivit programului oficial, dimineața a început cu ridicarea kiturilor de concurs, între 07:00 și 08:15, urmată de încălzirea oficială. La ora 09:00 a fost programat startul simultan pentru semimaratonul de 21 km și crosul de 8 km, iar la 12:00 este programată cursa Family Run.
Sunt aproximativ 600 de participanți.
Pentru participanți, evenimentul a oferit posibilitatea de a alege între o probă de anduranță, o cursă mai scurtă de tip cros sau o experiență sportivă accesibilă întregii familii.
Alergare între oraș și natură
Organizatorii descriu Aiud Green Run nu doar ca pe o competiție, ci ca pe un eveniment menit să încurajeze mișcarea și un stil de viață sănătos, în paralel cu promovarea cadrului natural al zonei. Semimaratonul are aproximativ 350 de metri diferență de nivel, iar crosul de 8 kilometri aproximativ 140 de metri diferență de nivel.
Startul și sosirea sunt concentrate în zona centrală a municipiului, în apropierea Cetății Aiudului, ceea ce transformă competiția și într-un eveniment vizibil pentru comunitatea locală și pentru cei aflați în oraș în acest weekend.
O parte dintre banii strânși cu ocazia acestui eveniment sportiv de amploare vor fi donați Spitalului Municipal Aiud.
UPDATE:
Marele câștigător al Aiud Green Run 2026, proba de semimaraton, este Musyoka Mueke. Are 27 de ani, locuiește în Ungaria iar la origini este din Kenya.
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