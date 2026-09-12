Foto | Deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre, precum și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul României, în perioada 14-25 septembrie 2026: Care este motivul

Deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre, precum și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul României, în perioada 14-25 septembrie 2026: Care este motivul

Forțele Aeriene Române desfășoară, în perioada 14–25 septembrie 2026, exercițiul „BUREBISTA 26”, pe întreg teritoriul național.

Exercițiul este unul complex și se desfășoară după un scenariu fictiv, la care participă toate structurile de comandă-control și de execuție din Forțele Aeriene Române, cu sprijinul Forțelor Terestre, Forțelor Navale și Forțelor pentru Operații Speciale.

Scopul acestui exercițiu este de a antrena structurile din Forțele Aeriene Române, în context integrat și interarme, pentru planificarea și ducerea acțiunilor de luptă în cadrul operației aeriene.

În perioada de desfășurare a acestui exercițiu vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre, precum și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național.

sursa: Forțele Aeriene Române

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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