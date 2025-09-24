VIDEO | Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici ca voluntar”
Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici ca voluntar”
Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants.
După performanțele similare din 2023 și 2024, Levi Polgar a încheiat și în 2025 alergarea de 6 zile prin munți.
Tor des Geants este una dintre cele mai dure curse de anduranță montană din lume – 330 de kilometri și 24.000 mde metri diferență de nivel în inima Alpilor.
Doar 7 temerari din România, între care și Levi Polgar, susținut de CSM Unirea Alba Iulia, Invictus România, Super Termo Instal Grup, Isostar România, De la Georgia, Casa Hațegan, Rotary District 2241 România și Republica Moldova, Rotary Club Aiud și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, au luat în total startul în septembrie 2025 la competiția extrem de dură.
În septembrie 2023, Levi Polgar a trecut în premieră linia de sosire la „Tor des Geants”. A fost prima persoană cu dizabilități de pe mapamond care a încheiat ultramaratonul suprem. TOR330 nu are secțiune paralimpică (pentru persoane cu dizabilități).
„Cu acesta închid participarea a mea momentan la acest concurs! Anul viitor voi participa ca voluntar. Asta îmi doresc enorm!”, a anunțat „la cald” Levi Polgar.
Acesta a istorisit și câteva „pățanii” de la ediția 2025 a ultramaratonului Tor des Geants:
*evitarea accidentării severe a unei doamne, care l-a făcut să cadă pe o piatră ascuțită și să aleagă cu o lovitură dură în coccis (durerea persistă și acum);
*o doamnă a dezarmat bățul din mănușa specială; întorcând bățul invers cu mânerul către spate a făcut un soi de balans de un metru bun, lovindu-l pe Levi și scoțându-i un dinte;
*beșici extrem de urâte la ambele picioare;
*pe la kilometrul 70 i s-au inflamat căile respiratorii; „abia mai puteam respira, reușeam pe durata nopții la altitudine mare ca un catar… De înghițit era o adevărată provocare, durere groaznică cu o usturime aproape de insuportabil”
*„la coborâre către refugiul Magia m-a luat un soi de halucinație, care m-a făcut să mă cert cu un trunchi de arbore, am ieșit din situație cu o pereche de palme de la un coleg”
„Atât am putut! Alții au reușit o singură dată sau deloc să termine! Eu am făcut asta de trei ori!”, sunt concluziile lui Levi Polgar, care a primit recent titlul de cetățean de onoare al municipiului Aiud.
video: Brenda Dumitrache
