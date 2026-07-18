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Video | Nicolae Stanciu, un nou gol în China: A „parafat” victoria echipei sale

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

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Nicolae Stanciu, un nou gol în China: A „parafat” victoria echipei sale

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a marcat, sâmbătă, 18 iulie 2026, un nou gol în campionatul Chinei.

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„Decarul” albaiulian, căpitan de echipă la Dalian Yingbo FC, a „parafat” victoria formației sale în partida depe teren propriu cu Shandong Taishan.

Scorul final a fost 3-1 (2-1).

Nicolae Stanciu a punctat pentru 3-1 în minutul 56, pasa decisivă fiind oferită de Acheampong, autorul primului gol al gazdelor (min. 16).

Malele a făcut 2-0 în minutul 22, pentru ca oaspeții să reducă din diferență prin Qazaishvili, în minutul 36.

Integralist în această partidă, Nicolae Stanciu, care a făcut un meci execelent. a primit o notă foarte mare, 9, pe Flash Score.

foto: arhivă

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