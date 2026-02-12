VIDEO | Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, RĂMÂNE în arest preventiv. Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată împotriva deciziei Tribunalului Sibiu

Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, RĂMÂNE în arest preventiv. Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată împotriva deciziei Tribunalului Sibiu

Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată de Adriana Viliginschi împotriva deciziei Tribunalului Sibiu printr-o hotărâre luată astăzi, 12 februarie 2026, astfel încât inculpata va fi cercetată în continuare în stare de arest preventiv pentru acuzația de complicitate la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.

Tribunalul Sibiu a dispus arestarea preventivă a fostei partenere a lui Adrian Kreiner, pentru 30 de zile sub acuzația de complicitate la omor calificat. Adriana Viliginschi a depus o contestație împotriva deciziei.

Curtea de Apel Alba a decis, astăzi, că respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia.

,,Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 13/CC/2026, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți la data de 07.02.2026, în dosarul penal nr. 287/85/2026 al Tribunalului Sibiu.

În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpata contestatoare la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, în calea de atac a contestației. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 12.02.2026″, se arată soluția pe scurt emisă de Curtea de Apel Alba.

Decizia este definitivă.

Reacția avocatului la ieșirea din sala de judecată

,,Nu comentez declarațiile unui inculpat. Are dreptul de a face orice declarație, orice inculpat. Poate să spună și lucruri neadevărate”, a fost declarația avocatului lui Adriana Viliginschi după ce unul dintre inculpații în crima lui Adrian Kreiner a oferit declarații șocante la ieșirea din sala de judecată în urmă cu câteva zile.

Reamintim că, Adriana Viliginschi, de profesie psiholog, arestată preventiv într-un dosar în care este acuzată că a sprijint-o moral pe o femeie din Sibiu să îşi ucidă mama, pentru a intra în posesia averii acesteia, a fost adusă, joi, 12 februarie 2026, la sediul Curţii de Apel Alba Iulie, care a judecat contestaţia la măsura arestării preventive dispusă de Tribunalul Sibiu.

Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv în 7 februarie, fiind acuzată de complicitate la omor calificat. Femeia este suspectată că ar fi sprijint-o pe Amiana Păştina, femeia inculpată pentru că şi-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia averii acesteia.

Viliginschi a fost iubita omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în anul 2023 în casa sa din Sibiu, femeia fiind în imobil în momentul atacului pentru care trei bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi, în primă instanţă. Recent, unul dintre cei trei condamnaţi sugera că el şi un al doilea inculpat nu sunt vinovaţi şi că Viliginschi ar fi fost complicea celui de-al treilea inculpat, Costinel Cosmin Zuleam, care a fugit din ţară după crimă, fiind găsit şi extrădat anul acesta din Indonezia.

