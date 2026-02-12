VIDEO | Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, RĂMÂNE în arest preventiv. Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată împotriva deciziei Tribunalului Sibiu
Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, RĂMÂNE în arest preventiv. Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată împotriva deciziei Tribunalului Sibiu
Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată de Adriana Viliginschi împotriva deciziei Tribunalului Sibiu printr-o hotărâre luată astăzi, 12 februarie 2026, astfel încât inculpata va fi cercetată în continuare în stare de arest preventiv pentru acuzația de complicitate la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.
Tribunalul Sibiu a dispus arestarea preventivă a fostei partenere a lui Adrian Kreiner, pentru 30 de zile sub acuzația de complicitate la omor calificat. Adriana Viliginschi a depus o contestație împotriva deciziei.
Curtea de Apel Alba a decis, astăzi, că respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia.
,,Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 13/CC/2026, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți la data de 07.02.2026, în dosarul penal nr. 287/85/2026 al Tribunalului Sibiu.
În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpata contestatoare la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, în calea de atac a contestației. Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 12.02.2026″, se arată soluția pe scurt emisă de Curtea de Apel Alba.
Decizia este definitivă.
Reacția avocatului la ieșirea din sala de judecată
,,Nu comentez declarațiile unui inculpat. Are dreptul de a face orice declarație, orice inculpat. Poate să spună și lucruri neadevărate”, a fost declarația avocatului lui Adriana Viliginschi după ce unul dintre inculpații în crima lui Adrian Kreiner a oferit declarații șocante la ieșirea din sala de judecată în urmă cu câteva zile.
Reamintim că, Adriana Viliginschi, de profesie psiholog, arestată preventiv într-un dosar în care este acuzată că a sprijint-o moral pe o femeie din Sibiu să îşi ucidă mama, pentru a intra în posesia averii acesteia, a fost adusă, joi, 12 februarie 2026, la sediul Curţii de Apel Alba Iulie, care a judecat contestaţia la măsura arestării preventive dispusă de Tribunalul Sibiu.
Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv în 7 februarie, fiind acuzată de complicitate la omor calificat. Femeia este suspectată că ar fi sprijint-o pe Amiana Păştina, femeia inculpată pentru că şi-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia averii acesteia.
Viliginschi a fost iubita omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în anul 2023 în casa sa din Sibiu, femeia fiind în imobil în momentul atacului pentru care trei bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi, în primă instanţă. Recent, unul dintre cei trei condamnaţi sugera că el şi un al doilea inculpat nu sunt vinovaţi şi că Viliginschi ar fi fost complicea celui de-al treilea inculpat, Costinel Cosmin Zuleam, care a fugit din ţară după crimă, fiind găsit şi extrădat anul acesta din Indonezia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Bărbat acuzat de trafic de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Substanțele interzise erau ascunse în diferite obiecte și trimise prin curier
Bărbat acuzat de trafic de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Substanțele interzise erau ascunse în diferite obiecte și trimise prin curier Polițiștii BCCO Alba Iulia și DIICOT Sibiu au efectuat miercuri, 11 februarie 2026, o percheziție domiciliară în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. […]
VIDEO | Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile
Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile Câteva zeci de persoane s-au adunat astăzi, 12 februarie 2026, la Monumentul Eroilor Revoluției din Alba Iulia pentru a-și exprima nemulțumire cu privire la deciziile luate de Guvern. Printre aceastea se numără: măsurile fiscale și creșterea taxelor sau impozitelor impuse […]
VIDEO | Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei
Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei Patru bărbați au fost reținuți de polițiștii din Alba, fiind acuzați că ar fi pus la punct un mecanism complex de tăieri ilegale de arbori, falsuri și manipulare a datelor din sistemul SUMAL, pentru a crea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență: „E nevoie de o rapidă intrare în vigoare”
Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență Reforma administrației publice va fi adoptată, cel mai probabil, prin...
Sancțiuni financiare drastice pentru judecătorii CCR, dacă România pierde fondurile din PNRR din cauza lor: ,,Să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”
Sancțiuni financiare drastice pentru judecătorii CCR, dacă România pierde fondurile din PNRR din cauza lor: ,,Să răspundă individual, financiar, pentru...
Știrea Zilei
VIDEO | Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, RĂMÂNE în arest preventiv. Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată împotriva deciziei Tribunalului Sibiu
Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, RĂMÂNE în arest preventiv. Curtea de Apel Alba a respins contestația formulată...
Bărbat acuzat de trafic de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Substanțele interzise erau ascunse în diferite obiecte și trimise prin curier
Bărbat acuzat de trafic de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Substanțele interzise erau ascunse în diferite...
Curier Județean
Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025: Care a fost termenul mediu de soluționare a cererilor
Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025 Joi, 12 februarie 2026, a avut loc...
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc...
Politică Administrație
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”
Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...