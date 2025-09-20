Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | Adrian Hang (Sun Power System): O casă de 3 camere poate avea independență energetică la un cost de 10.000 – 20.000 €

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Adrian Hang (Sun Power System): O casă de 3 camere poate avea independență energetică la un cost de 10.000 – 20.000 €

La Alba Green Energy din Alba Iulia este prezent și standul companiei Sun Power System, care așteaptă doritorii să discute despre soluții complete pentru sustenabilitate, în ceea ce privește sistemele fotovoltaice integrate și alte tehnologii verzi.

Sun Power System este o companie înființată în 201, din Alba Iulia, care se ocupă cu sisteme fotovoltaice integrate. Firma a reușit să introducă pe piață echipamente în zona de off-grid, care nu necesită branșamente la rețea, dar și în zona comercială și industrială.

În acest moment se axează, în principal, pe zona de rezidențial, având echipamente EcoFlow, hibride, cu puteri de până la 30 kW și cu unități de stocare de până la 120 kW.

Citește și: VIDEO | Copacul Paw Paw sau Banana Nordului, adus de o familie din Pianu pentru prima oară în România, în urmă cu aproape 100 de ani: ,,Beneficii uriașe”

Ziarul Unirea a stat de vorbă cu Adrian Hang, Sun Power System, care a explicat la ce se pot aștepta vizitatorii de la târgul Alba Green Energy din Alba Iulia:

,,Sistemele fotovoltaice prezentate includ invertorul de tensiune, unitate de comandă, acumulatorii, partea de acumulare este bine prezentată în piață ca și un acumulator versatil, deoarece se poate monta la exteriorul locuinței, echipament dotat cu încălzire internă, echipament dotat cu fire suppression system în caz de incendiu și protecție IP65. Temperatura de funcționare a echipamentului se ocazionează până la minus 20 de grade, în care producătorul ne promite funcționarea în condiții optime, inclusiv cu cele înscrise în fișa tehnică, iar sub minus 20 de grade, partea de încălzire, dacă nu reușește să-și facă în totalitate treaba, reduce performanța batutorului”.

El menționează și că fabrica din București a reușit să inaugureze, în acest an, o nouă unitate de producție, cu o capacitate de 2 GWh, fiind o creștere de 10 ore a capacității de producție a vechii fabrici.

Întrebat care ar fi prețul la o casă cu 3 camere de aproximativ 150-200 m2, Adrian Hang spune că:

,,Cu un consum moderat, unde ne raportăm în perioada de vară la consumator, cum ar fi un aer condiționat, dacă apare în componență o mașină electrică, dacă pe perioada de iarnă apare inclusiv o pompă de căldură, un necesar energetic ar fi undeva la o putere instalată de 12-13 kW în panourile fotovoltaice, o unitate de stocare minimă de 15 kWh, de aici, dacă partea de bucătărie este completă electrică, cuptor electric, avem nevoie de o mică creștere undeva către 14-15 kW instalați în panouri și unde bugetul permite un 20-25 kW unitate de stocare. Costurile se încadrează undeva între 10, 12, 14 mii de euro în funcție de soluția aleasă”.

Reprezentantul Sun Power System continuă prin a spune că dacă consumul este preponderent pe timpul nopții, costurile ar putea să ajungă la 20.000 în final.

Adrian Hang menționează și noua tehnologie HPVG care ajută panoul fotovoltaic să aibă un randament crescut, eficiența în momentul de față maximă, mai exact undeva la aproximativ 25%.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 7 ore

în

20 septembrie 2025

De

Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf Echipa FEFS a Universității Babeș-Bolyai din Cluj a obținut locul al doilea la competiția internațională Lady Woods Golf, desfășurată între 11 și 16 septembrie 2025, la Montesilvano / Pescara, Italia. Evenimentul a reunit 225 de participante […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

20 septembrie 2025

De

Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea Un șofer din Vâlcea a fost prins cu ,,alcool la bord” în Alba și este cercetat de polițiștii din Jidvei. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,47 mg/l. Citește și: FOTO | Adolescent de 19 ani, din Crăciunelu de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Începe Târgul APULUM AGRARIA 2025: Două zile de expoziții, ateliere și demonstrații agricole

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 12 ore

în

20 septembrie 2025

De

Începe Târgul APULUM AGRARIA 2025: Două zile de expoziții, ateliere și demonstrații agricole Târgul APULUM AGRARIA 2025 începe astăzi la Ighiu, desfășurându-se pe parcursul zilelor de 20 și 21 septembrie, între orele 10.00 și 18.00, pe DJ 107 H, drumul spre Bucerdea Vinoasă. Ediția a XXXIII-a aduce în prim-plan agricultura și tot ce înseamnă aceasta, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

MÂINE | Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN67C – Transalpina, între Nocaci și Rânca, pentru derularea unei competiții de automobilism sportiv

MÂINE | Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN67C – Transalpina, între Nocaci și Rânca, pentru derularea unei competiții de automobilism sportiv...
Actualitateacum 4 ore

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 15 minute

Video | Într-o comună din Alba, Europa mută GRATUIT WC-urile oamenilor din curte în casă. Peste 500 de locuințe vor avea fose septice pe bani europeni

Într-o comună din județul Alba, Europa mută gratuit toaletele oamenilor din curte în casă. Peste 500 de locuințe vor avea...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Într-o comună din Alba, școlile arată mai bine ca la oraș: Numeroase familii tinere s-au stabilit aici în ultimii 10 ani. Primar: „O comunitate fără școală și biserică își pierde identitatea, iar educația copiilor este prioritară”

Într-o comună din Alba, școlile arată mai bine ca la oraș: Numeroase familii tinere s-au stabilit aici în ultimii 10...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | Adrian Hang (Sun Power System): O casă de 3 camere poate avea independență energetică la un cost de 10.000 – 20.000 €

Adrian Hang (Sun Power System): O casă de 3 camere poate avea independență energetică la un cost de 10.000 –...
Curier Județeanacum 7 ore

Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf

Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf Echipa...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente

Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Politică Administrațieacum 5 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc

20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi...
Opinii - Comentariiacum 12 ore

20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de patru ani

20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea