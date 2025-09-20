VIDEO | Adrian Hang (Sun Power System): O casă de 3 camere poate avea independență energetică la un cost de 10.000 – 20.000 €

Adrian Hang (Sun Power System): O casă de 3 camere poate avea independență energetică la un cost de 10.000 – 20.000 €

La Alba Green Energy din Alba Iulia este prezent și standul companiei Sun Power System, care așteaptă doritorii să discute despre soluții complete pentru sustenabilitate, în ceea ce privește sistemele fotovoltaice integrate și alte tehnologii verzi.

Sun Power System este o companie înființată în 201, din Alba Iulia, care se ocupă cu sisteme fotovoltaice integrate. Firma a reușit să introducă pe piață echipamente în zona de off-grid, care nu necesită branșamente la rețea, dar și în zona comercială și industrială.

În acest moment se axează, în principal, pe zona de rezidențial, având echipamente EcoFlow, hibride, cu puteri de până la 30 kW și cu unități de stocare de până la 120 kW.

Ziarul Unirea a stat de vorbă cu Adrian Hang, Sun Power System, care a explicat la ce se pot aștepta vizitatorii de la târgul Alba Green Energy din Alba Iulia:

,,Sistemele fotovoltaice prezentate includ invertorul de tensiune, unitate de comandă, acumulatorii, partea de acumulare este bine prezentată în piață ca și un acumulator versatil, deoarece se poate monta la exteriorul locuinței, echipament dotat cu încălzire internă, echipament dotat cu fire suppression system în caz de incendiu și protecție IP65. Temperatura de funcționare a echipamentului se ocazionează până la minus 20 de grade, în care producătorul ne promite funcționarea în condiții optime, inclusiv cu cele înscrise în fișa tehnică, iar sub minus 20 de grade, partea de încălzire, dacă nu reușește să-și facă în totalitate treaba, reduce performanța batutorului”.

El menționează și că fabrica din București a reușit să inaugureze, în acest an, o nouă unitate de producție, cu o capacitate de 2 GWh, fiind o creștere de 10 ore a capacității de producție a vechii fabrici.

Întrebat care ar fi prețul la o casă cu 3 camere de aproximativ 150-200 m2, Adrian Hang spune că:

,,Cu un consum moderat, unde ne raportăm în perioada de vară la consumator, cum ar fi un aer condiționat, dacă apare în componență o mașină electrică, dacă pe perioada de iarnă apare inclusiv o pompă de căldură, un necesar energetic ar fi undeva la o putere instalată de 12-13 kW în panourile fotovoltaice, o unitate de stocare minimă de 15 kWh, de aici, dacă partea de bucătărie este completă electrică, cuptor electric, avem nevoie de o mică creștere undeva către 14-15 kW instalați în panouri și unde bugetul permite un 20-25 kW unitate de stocare. Costurile se încadrează undeva între 10, 12, 14 mii de euro în funcție de soluția aleasă”.

Reprezentantul Sun Power System continuă prin a spune că dacă consumul este preponderent pe timpul nopții, costurile ar putea să ajungă la 20.000 în final.

Adrian Hang menționează și noua tehnologie HPVG care ajută panoul fotovoltaic să aibă un randament crescut, eficiența în momentul de față maximă, mai exact undeva la aproximativ 25%.

